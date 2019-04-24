Компания Jaguar Land Rover стала трехкратным лауреатом

Компания Jaguar Land Rover завоевала главные призы сразу в трех категориях премии USED CAR AWARDS 2019

В Москве состоялось торжественное награждение лауреатов премии USED CAR AWARDS 2019, которую вот уже в четвертый раз проводит аналитическое агентство «АВТОСТАТ». Компания Jaguar Land Rover завоевала главные призы сразу в трех категориях и была признана лучшим дистрибьютором по объему и организации продаж автомобилей с пробегом, а также по соотношению продаж автомобилей с пробегом к новым автомобилям.

В исследовании, которое легло в основу рейтинга, приняли участие 17 автомобильных брендов, представленных на территории России, которые развивают направление продаж автомобилей с пробегом. Все марки-участницы были разделены на два сегмента: массовый и премиальный. Награды вручались по четырем номинациям: «Объем продаж автомобилей с пробегом», «Организация продаж автомобилей с пробегом», «Соотношение продаж автомобилей с пробегом к новым» и «Динамика роста продаж сертифицированных автомобилей с пробегом». Компания Jaguar Land Rover была признана лидером в первых трех номинациях в рамках премиального сегмента.

Компания Jaguar Land Rover Россия развивает направление сертифицированных автомобилей с пробегом начиная с 2009 года. Программа Approved, запущенная в 2015 году, дает возможность клиентам компании приобрести автомобили Jaguar и Land Rover возрастом не более 5 лет и с пробегом не более 120 тыс. км. Все автомобили, участвующие в программе, проходят несколько этапов всесторонней диагностики по 165 пунктам. Осмотр автомобиля проводится сертифицированными механиками, все выявленные недостатки устраняются с использованием только оригинальных запасных частей.

Кроме того, автомобили подвергаются проверке на юридическую чистоту и анализу сервисной истории на предмет прохождения планового технического обслуживания согласно рекомендованному производителем графику. Все автомобили, реализуемые по программе Approved, обслуживаются по программе «Защита от поломок» до 24 месяцев или 60 000 км пробега после покупки (либо имеют заводскую гарантию сроком до 2 лет), а также подключены к программе «Помощь на дорогах» на срок до 24 месяцев без ограничения пробега.