В 2019 году выросло число ДТП с автобусами

В 2019 году выросло число ДТП с автобусами
Декабрь 06 14:11 2019

За 10 месяцев текущего года в России произошло на 12% больше ДТП с участием автобусов, чем за тот же период 2018-го

В России необходимо усилить контроль за коммерческими пассажирскими перевозками, считают эксперты
При этом большинство аварий — 4518 — произошло по вине водителей, работающих в компаниях с лицензией на пассажирские перевозки. В ГИБДД также зафиксировали и значительное увеличение (на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) числа дорожных происшествий с участием пьяных водителей автобусов. Однако в абсолютных цифрах таких аварий было не очень много, всего 54 – сообщает газета Известия.

Согласно данным ведомства, ситуация с аварийностью в сфере автобусных перевозок с 2016 года не меняется в лучшую сторону ни по количеству ДТП, ни по числу погибших и пострадавших.

Опрошенные эксперты заявили, что все принятые ранее меры пока не оказывают должного эффекта. По их мнению, для решения проблемы необходимо ужесточить ответственность водителей автобусов даже за незначительные ДТП, запретить использовать старый транспорт и вернуть инспекторов на дороги.

Выросло число ДТП с автобусами

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AMSRUS
AMSRUS

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