Росгвардия получит «машины-невидимки» со специальными средствами связи

Для Росгвардии готовят специальный автомобиль на основе фургонов Ford Transit с многофункциональными системами связи

Аппаратные построят на основе фургонов Ford Transit. Как отмечают разработчики комплекса, экстерьер машины не привлекает повышенного внимания на городских улицах, но одновременно обладает достаточной проходимостью для работы на пересечённой местности. Как отмечает РИА «Новости», разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только стационарно.

Связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции «Радон», с авиацией — радиостанция «Айком», а с военными мобильный комплекс соединит радиостанция серии Р-168-25У-2. Изделие также снабжено сканирующим приемником, позволяющим слушать эфир на всех диапазонах частот.