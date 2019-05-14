Росгвардия получит «машины-невидимки» со специальными средствами связи

Аппаратные построят на основе фургонов Ford Transit. Как отмечают разработчики комплекса, экстерьер машины не привлекает повышенного внимания на городских улицах, но одновременно обладает достаточной проходимостью для работы на пересечённой местности. Как отмечает РИА «Новости», разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только стационарно.
В кузове расположены рабочие места, которые оснащены ноутбуками, принтером, телефонами и видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию. Снаружи установлены четыре камеры, чтобы обеспечить круговую панораму. При выявлении подозрительного объекта можно использовать вращающуюся камеру — с 30-кратным увеличением. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер.
C 2014 года www.amsrus.ru