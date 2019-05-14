Росгвардия получит «машины-невидимки» со специальными средствами связи

Росгвардия получит «машины-невидимки» со специальными средствами связи
Май 14 15:09 2019

Для Росгвардии готовят специальный автомобиль на основе фургонов Ford Transit с многофункциональными системами связи

Аппаратные построят на основе фургонов Ford Transit. Как отмечают разработчики комплекса, экстерьер машины не привлекает повышенного внимания на городских улицах, но одновременно обладает достаточной проходимостью для работы на пересечённой местности. Как отмечает РИА «Новости», разработчикам впервые удалось перенести на подвижную базу идеи, реализация которых до этого момента была возможна только стационарно.

Связь со спецподразделениями обеспечивают две цифровые радиостанции «Радон», с авиацией — радиостанция «Айком», а с военными мобильный комплекс соединит радиостанция серии Р-168-25У-2. Изделие также снабжено сканирующим приемником, позволяющим слушать эфир на всех диапазонах частот.

В кузове расположены рабочие места, которые оснащены ноутбуками, принтером, телефонами и видеотелефоном. Это дает возможность не только обрабатывать информацию, но и организовывать видеоконференцию. Снаружи установлены четыре камеры, чтобы обеспечить круговую панораму. При выявлении подозрительного объекта можно использовать вращающуюся камеру — с 30-кратным увеличением. Для наблюдения также используется профессиональный квадрокоптер.

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AMSRUS
AMSRUS

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