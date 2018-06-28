Новый BMW X4 впервые показан в России 13

В воскресенье, 24 июня, в России впервые был продемонстрирован новый BMW X4 в рамках фестиваля «BMW Опера без границ»

Премьера оказалась столь же впечатляющей, как и сам автомобиль – на сцене фестиваля «BMW Опера без границ» с Симфоническим оркестром Большого театра.

Харизматичный Sports Activity Coupe предстал перед российской публикой более, чем эффектно ‒ на фестивале «BMW Опера без границ», который состоялся в это воскресенье на Театральной площади Москвы. Новый BMW X4 занял свое почетное место на подиумах рядом со сценой, где Симфонический оркестр Большого театра впервые давал бесплатный концерт для всех жителей и гостей столицы. В концерт вошли выдающиеся симфонические произведения и лучшие арии из опер русских и иностранных авторов.

«Мы показали новый BMW X4 под аккомпанемент великой музыки в исполнении главного симфонического оркестра страны и аплодисменты более 8000 зрителей. И он действительно достоин такой премьеры, – комментирует Генеральный директор BMW Group Россия Штефан Тойхерт. ‒ Это очень важный для нас автомобиль, который поможет еще больше укрепить позиции бренда в России».

Абсолютно новый представитель линейки SAV выделяется среди остальных моделей BMW X еще более ярким дизайном, подчеркивающим спортивный характер автомобиля. Роскошный интерьер и улучшенная динамика нового BMW X4 позволяют получить невероятное удовольствие от вождения. Мощные и экономичные двигатели нового поколения, уникальные настройки шасси, улучшенная аэродинамика, облегченные элементы конструкции, еще более низкий центр тяжести и сбалансированное распределение нагрузки по осям в соотношении 50:50 обеспечивают идеальную спортивную управляемость. Современные системы помощи водителю гарантируют комфорт и безопасность в поездках, а новейшие сервисы BMW ConnectedDrive позволяют подключить персональные устройства к автомобилю.

Мировая премьера нового BMW X4 состоялась в марте этого года на Международном автомобильном салоне в Женеве. Официальный старт продаж новинки в России состоится 14 июля 2018 года. С самого начала клиентам будут доступны четыре версии новинки – X4 xDrive20i, X4 xDrive30i, X4 xDrive20d, а также спортивная модель линейки M Performance – X4 M40i. Рекомендованные розничные цены на базовые модификации представлены в таблице ниже: