AGR Group начала сотрудничество с Совкомбанком

АГР Automotive Group (ООО «АГР») и «Совкомбанк» (ПАО «Совкомбанк») объявили о запуске совместной финансовой программы автокредитования, предназначенной для покупки новых автомобилей. Начиная с 4 марта 2024 года, специальные условия получения кредита или рассрочки будут доступны во всех салонах дилерской сети AGR Automotive Group в России.

Для клиентов, приобретающих новые автомобили, представлены два варианта финансовых программ: кредитная программа «Еще выгоднее и комфортнее» и программа «Авторассрочка».

В рамках программы «Еще выгоднее и комфортнее» можно оформить кредит на срок от 12 до 84 месяцев. При условии приобретения полиса КАСКО в страховой компании, соответствующей требованиям законодательства, с первоначальным взносом не менее 70% от стоимости автомобиля и совершении от пяти транзакций по карте «Халва» на сумму не менее 10 000 рублей ежемесячно, клиент может получить минимальную процентную ставку в размере 3,4% годовых. Невыполнение условий акции приводит к повышению процентной ставки на 6%. Залогом кредита является приобретаемый автомобиль.

Программа «Авторассрочка» предоставляет удобные условия для приобретения нового автомобиля при соблюдении условий погашения рассрочки в течение льготного периода. Доступны варианты рассрочки на 12 или 18 месяцев с суммой от 300 000 до 9 000 000 рублей. Подключение тарифного плана на 12 месяцев сопровождается комиссией в размере 1/12 от увеличенного лимита, которая взимается при несоблюдении условий ежемесячных транзакций по карте «Халва». Подключение тарифного плана на 18 месяцев сопровождается комиссией в размере 2/18 от увеличенного лимита, где 1/18 взимается за увеличение срока рассрочки и 1/18 – при несоблюдении условий покупок.

Предложения ограничены по времени и распространяются на автомобили брендов AVATR, ZEEKR, Rising Auto, Li Auto, HiPhi и другие, представленные в салонах дилерской сети ООО «АГР».