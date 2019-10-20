НАМИ зарегистрировал как товарные знаки наименования Komendant и Arsenal. Как думаете – для чего?

НАМИ зарегистрировал как товарные знаки наименования Komendant и Arsenal. Как думаете – для чего?
Октябрь 20 10:11 2019

ФГУП НАМИ зарегистрировал как товарные знаки наименования Komendant и Arsenal. Свидетельства на имена институт получил недавно – в августе 2019 года, -информация об этом содержится в базе Роспатента

По информации от «Российской газеты», оба названия будут использоваться в модельной линейке автомобилей Aurus, созданных в рамках проекта Единая модульная платформа (ЕМП). “Арсеналом” называется минивэн ЕМП-4125, “Комендантом” – внедорожник ЕМП-4124. НАМИ – разработчик и производитель автомобилей ЕМП.

Слово Senat, которым именуются первенцы линейки Aurus – седан и лимузин, – зарегистрировано как товарный знак еще в 2017 году. Все три имени происходят от названий башен московского Кремля.

Удивительно, что товарные знаки зарегистрированы именно на ФГУП НАМИ, хотя за продвижение и продажи автомобилей новой российской марки отвечает другая структура – ООО “Аурус”. У нее три совладельца – ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд Tawazun из ОАЭ (36%) и Sollers (0,5%).

Единственной не показанной широкой публике моделью Aurus остается внедорожник Komendant. Впрочем, фото этого автомобиля в недособранном виде публиковались в конце апреля пресс-службой Минпромторга РФ. Ожидается, что Komendant пойдет в производство в 2021 году.

По агрегатной части Komendant будет полностью повторять седан Senat – 4,4-литровый бензиновый V8 мощностью 598 л.с., 9-ступенчатая автоматическая коробка передач, встроенный между ними электромотор и полный привод. Шасси имеет несколько настроек движения, включая Auto, Sport, Comfort и Allroad. Впрочем, такая же “шайба” с режимами есть и у Senat. Степень унификации ходовой части между седаном и внедорожником ради снижения себестоимости составляет 100%. По этой же причине на всех Aurus сделан высокий дорожный просвет – 200 мм.

внедорожника Komendant

Фото: Рисунок внедорожника Komendant из презентационных материалов компании Aurus

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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