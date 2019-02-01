Под “мостом глупости” в Санкт-Петербурге снова застряли две машины

Под “мостом глупости” в Санкт-Петербурге снова застряли две машины
Февраль 01 12:05 2019

Не удалось проскочить злополучный мост

мостОбщественный активист Олег Шляхтин на странице моста в Twitter написал, что аварий не было 55 дней, но сегодня там застряли “ГАЗель” и грузовик. На фотографии видно, что в подмостовом проезде, высота которого обозначена красно-белой разметкой, застрял мусоровоз с контейнером на прицепе. Это 163-я и 164-я машины, которым не удалось проскочить злополучный мост.МостМост через левый приток реки Кузьминки на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги был построен в 2009 году и передан в эксплуатацию в 2014 году, напоминает автор. На мост даже повесили плакат с надписью “Низкий мост. “ГАЗель” не проедет”. Однако это не помогает, и машины продолжают там застревать.

В “Мостотресте” подчеркивают, что мост полностью оборудован всеми предупреждающими знаками, в том числе и об ограничении высоты проезжающего транспорта до 2,7 метра.

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ДТПмост глупостиСанкт-Петербург
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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