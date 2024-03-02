Suzuki достигает нового рекорда производства

Suzuki достигает нового рекорда производства
02 марта 23:11 2024

Венгерское подразделение Suzuki, известное как Suzuki Magyar Corporation Ltd., достигло значимого момента в своей истории, выпустив свою четырехмиллионную автомобильную модель. Расположенный в городе Эстергом, завод начал свою деятельность в 1992 году, специализируясь на производстве автомобилей для мирового рынка. Изначально это были модели, такие как Wagon R+, Swift и Splash. Сегодня же основное внимание уделено производству Vitara и S-CROSS.

Через 31 год и 5 месяцев после своего открытия завод с гордостью анонсировал выпуск четырехмиллионного автомобиля – Suzuki Vitara для венгерского рынка. Этот завод, являющийся ключевым подразделением Suzuki в Европе, производит модели не только для местного рынка, но и для 123 стран в Европе и Латинской Америке.

Suzuki Vitara остается важным символом бренда, обещая надежность, экономичность и классический дизайн, а также возможности персонализации интерьера. Он предлагает японское качество, классическую АКПП Aisin, а также обширный набор функций безопасности и систему полного привода ALLGRIP SELECT.

Модель предлагается в 15 различных вариантах цветов кузова и 8 вариантах отделки салона, обещая маневренность, компактность и экономичность топлива.

Сохраняя свою индивидуальность, Vitara становится незаменимым партнером для владельцев как в повседневных городских поездках, так и в путешествиях, открывая новые горизонты для своих владельцев.

Suzuki Vitara 2024
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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