Зимний авто триатлон на «Игора Драйв»

Зимний авто триатлон на «Игора Драйв»
13 февраля 16:11 2024

Первый зимний авто триатлон на автодроме “Игора Драйв” предоставит возможность каждому автолюбителю проявить своё мастерство за рулём на трех различных трассах. Участникам предстоит выполнить три упражнения.

“Круиз-челлендж” на новом скоростном зимнем треке проверит стабильность прохождения снежно-ледового круга. Участникам необходимо будет проехать несколько кругов с одинаковым временем, придерживаясь установленного норматива. У каждого экипажа будет лишь одна попытка.

Второе соревнование, “Джимхана”, пройдет на ледовой трассе. Участникам предстоит преодолеть конфигурацию с различными элементами – змейками, разворотами, восьмерками и прочими – максимально быстро и с минимальным числом ошибок. Каждому экипажу предоставится две попытки.

На ледовой площадке паддока участников ожидает “Дорога в гараж”. Участники должны будут проехать установленный маршрут за фиксированное время и припарковаться, не задевая ограничительные конусы. Задание потребует максимальной точности и аккуратности, учитывая, что покрытие трассы – чистый лёд.

Мероприятие будет интересно как опытным, так и начинающим водителям, предоставив им возможность отточить навыки зимнего вождения и проверить, как автомобиль себя ведёт на льду в безопасных условиях. Победители и призёры получат ценные подарки.

Соревнования пройдут в двух зачетных группах: автомобили с полным приводом и автомобили с приводом на одну ось. Участие возможно на любых дорожных шинах.
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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