Зимний авто триатлон на «Игора Драйв»

Первый зимний авто триатлон на автодроме “Игора Драйв” предоставит возможность каждому автолюбителю проявить своё мастерство за рулём на трех различных трассах. Участникам предстоит выполнить три упражнения.

“Круиз-челлендж” на новом скоростном зимнем треке проверит стабильность прохождения снежно-ледового круга. Участникам необходимо будет проехать несколько кругов с одинаковым временем, придерживаясь установленного норматива. У каждого экипажа будет лишь одна попытка.

Второе соревнование, “Джимхана”, пройдет на ледовой трассе. Участникам предстоит преодолеть конфигурацию с различными элементами – змейками, разворотами, восьмерками и прочими – максимально быстро и с минимальным числом ошибок. Каждому экипажу предоставится две попытки.

На ледовой площадке паддока участников ожидает “Дорога в гараж”. Участники должны будут проехать установленный маршрут за фиксированное время и припарковаться, не задевая ограничительные конусы. Задание потребует максимальной точности и аккуратности, учитывая, что покрытие трассы – чистый лёд.

Мероприятие будет интересно как опытным, так и начинающим водителям, предоставив им возможность отточить навыки зимнего вождения и проверить, как автомобиль себя ведёт на льду в безопасных условиях. Победители и призёры получат ценные подарки.

Соревнования пройдут в двух зачетных группах: автомобили с полным приводом и автомобили с приводом на одну ось. Участие возможно на любых дорожных шинах.