Кроссовер Toyota RAV4 теперь доступен в Яндекс.Драйв

Самый популярный кроссовер Toyota RAV4 стал доступен пользователям каршеринга Яндекс.Драйв в Москве. Теперь каждый желающий сможет пройти тест-драйв своей мечты: любой длительности, по собственному маршруту и без предварительной записи

Самый популярный 1 кроссовер Toyota RAV4 стал доступен пользователям каршеринга Яндекс.Драйв в Москве. Теперь каждый желающий сможет пройти тест-драйв своей мечты: любой длительности, по собственному маршруту и без предварительной записи.

Всего в парке Яндекс.Драйв в наличии 50 новых кроссоверов Toyota RAV4 в цвете «белый перламутр». Все автомобили представлены в комплектации «Престиж» с двигателем 2,0 литра в сочетании с инновационным вариатором, а также уникальным для класса полным приводом Dynamic Torque Vectoring. Автомобиль в данной комплектации входит в тройку самых продаваемых версий RAV4 в России. Всего с момента дебюта модели было продано 11 007 кроссоверов нового поколения, что позволило RAV4 уже в декабре прошлого года вернуть себе лидерство в сегменте и удерживать его на протяжении трех месяцев подряд.

Бескомпромиссная вместимость (самая большая среди кроссоверов московского парка Яндекс.Драйв), новый уровень комфорта для водителя и пассажиров, топовое оснащение, азартная и простая управляемость — с Toyota RAV4 теперь это все доступно и в каршеринге.

Вместительность и функциональность для решения действительно масштабных задач

Вместительность и функциональность салона и багажника Toyota RAV4 избавит пользователей каршеринга от необходимости идти на компромиссы, планируя свою поездку, будь то путешествие всей семьей, трансфер в аэропорт с багажом или даже переезд.

Например, в семейной поездке в RAV4, помимо двоих взрослых на переднем ряду, на заднем диване смогут с удобством расположиться трое детей любого возраста (включая возможность закрепить два детских кресла). При этом в багажнике останется пространство объемом 580 литров. Такой объем позволяет с легкостью вместить шесть чемоданов (например, два чемодана размера XL, два больших чемодана и еще два с допуском для ручной клади).

Широкий проем багажного отделения, низкая погрузочная высота и электропривод пятой двери с возможностью бесконтактного открывания и памятью положения станут весомым подспорьем для перевозки любых объемных вещей. Трансформируемый фальшпол багажника RAV4 имеет две стороны с разными типами покрытия – ворсом и легко моющимся пластиком. Используя последний при перевозке, например, детской коляски, можно не бояться получить штраф за грязный салон.

А если планируется переезд, то можно сложить сиденья и увеличить общий объем до 1976 литров – а это почти 2 кубометра.

Новый уровень комфорта в личных и деловых поездках

С появлением Toyota RAV4 в каршеринге устанавливается новый стандарт комфорта для водителя и пассажиров в классе кроссоверов.

В первую очередь клиенты оценят мягкость подвески: благодаря оптимизированным настройкам подвески плавность хода нового Toyota RAV4 теперь сравнима с бизнес-седаном. Комфортные настройки ходовой части позволят водителю сохранять контроль в скоростных поворотах, а пассажирам — не замечать недостатков покрытия на любых дорогах.

Пользователю сервиса, выбравшему RAV4, не придется тратить много времени на знакомство с автомобилем: водительское сиденье с электроприводами регулировок и поясничным подпором позволит быстро принять удобное положение при любой комплекции, а все функции интуитивно доступны благодаря продуманной эргономике и современному сенсорному дисплею. Отличная обзорность и крупные боковые зеркала, передние и задние датчики парковки и камера заднего вида с динамическими линиями разметки помогут легко припарковать кроссовер даже на самой тесной улице.

И в деловой или семейной поездке и взрослые и дети не останутся без своих гаджетов – в комплектации «Престиж» автомобиль оснащен беспроводной зарядкой и большим количеством USB-разъемов, которые позволят вернуть к жизни разряженные аккумуляторы. Отличная акустическая система и качественная шумоизоляция дадут возможность провести переговоры по громкой связи прямо на ходу, не упустив ничего важного. В холодные дни электрический подогрев поможет быстро избавиться от наледи на лобовом стекле, а подогрев руля, передних кресел и заднего дивана сделает поездку комфортной. Новый RAV4 продуман до малейших мелочей: например, благодаря грамотному дизайну порогов при посадке и высадке из автомобиля ни один элемент одежды не будет запачкан. А качественные материалы отделки салона создают приятное тактильное и визуальное впечатление, позволяя почувствовать себя водителем автомобиля высокого класса.

Азартное и безопасное вождение в городе и за его пределами

Специально для сервиса каршеринга, где особенно важна динамика, удобство пользования и максимальная универсальность, была выбрана комплектация, сочетающая новый надежный двигатель, инновационный вариатор и полноприводную трансмиссию. Эта комбинация качеств обеспечивает азартное и безопасное вождение как в городе, так и за его пределами.

Система полного привода Dynamic Torque Vectoring обеспечивает уверенный старт без пробуксовки даже на скользком покрытии, что удобно для водителей с любым уровнем мастерства. Распределение крутящего момента между двумя раздельными муфтами для колес задней оси делает автомобиль более маневренным и управляемым на дороге, позволяя держать траекторию и уверенно проходить повороты даже на высоких скоростях.

Инновационный вариатор Direct Shift, наряду с плавностью переключений, защищен от перегрева в плотном городском трафике благодаря наличию механической первой передачи. Появление Toyota RAV4 в каршеринге также станет отличной возможностью для любого желающего лично убедиться в надежности и беспроблемности вариатора как типа трансмиссии.

С наступлением весны особенно актуальны выезды на природу. Возможность выгодно взять автомобиль на 24 часа с опцией продления в Яндекс.Драйв избавит от необходимости задумываться о месте завершения поездки за городом, а новый RAV4 благодаря вместимости, комфортной подвеске и преимуществам полного привода станет подходящим напарником для подобного приключения.

Даже если придется съехать с асфальта, поездка не станет дискомфортной из-за тряски и пробоев, а система Multi-terrain select® одной кнопкой позволит адаптировать работу всех агрегатов автомобиля под нужный тип покрытия. Таким образом, с любым уровнем водительских навыков можно быть уверенным, что каждая поездка пройдет успешно и будет завершена вовремя.

Полная информация о новом Toyota RAV4 в сервисе Яндекс.Драйв доступна на сайте.