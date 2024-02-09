В Казахстане стартует производство шин под брендом Attar

В городе Сарань, Республики Казахстан, выбран бренд, с которого стартует массовое производство на шинном заводе. Завод в Сарани выбрал бренд, с которого начнется массовое производство в ближайшие месяцы. Предприятие будет специализироваться на производстве шин для легковых автомобилей и грузовых шин с использованием цельнометаллокордных технологий (ЦМК). Все модели шин будут выпускаться под маркой Attar, специально разработанной для этого завода в Сарани.

Создание нового бренда шин включало участие нескольких рекламных агентств: как локальных казахстанских, специализирующихся на создании новых брендов, так и зарубежных агентств, специализирующихся на визуальных решениях. Продукция шинного завода из Сарани будет представлена как на внутреннем рынке Казахстана, так и на мировых экспортных рынках.

При разработке бренда ставилась задача найти имя, которое соответствовало бы культуре и истории Казахстана, а также было бы понятным в других странах. Название Attar полностью соответствует этим требованиям. Это короткое наименование, начинающееся с первой буквы латинского алфавита, символизирует лидерство и начало великого пути.

Шины Attar (перевод с казахского – кони) уверенно направляют табун, который метафорически ускоряет движение автомобиля, спрятанного под его капотом. Шины Attar обеспечивают свободное движение вперед, помогая водителю успешно достигать поставленных целей.

Логотип Attar, размещенный на боковине каждой шины, произведенной на заводе, изображает стилизованный гордый профиль конской головы. Четкая, непрерывная линия логотипа, повторяющаяся в каждой его букве, подчеркивает надежность и высокое качество шин.

Шины Attar производятся с использованием передового высокотехнологичного оборудования ведущих производителей шинной индустрии. Качество шин Attar будет соответствовать высшим мировым стандартам в шинной промышленности. На заводе в Сарани будет внедрен 200%-й контроль качества. Каждая произведенная шина будет обязательно проходить два этапа контроля: сначала визуальный, затем автоматизированный. Шины, не прошедшие контроль, будут разрезаны и направлены на утилизацию.

Плановая производственная мощность после достижения полной мощности предприятия составит 3 миллиона штук в год для легковых шин и 500 тысяч штук в год для грузовых шин.