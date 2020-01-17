Hyundai Motorsport выступит в классе WRC-2 Чемпионата Мира по ралли

Hyundai Motorsport представит два автомобиля Hyundai i20 R5’20 на Чемпионате мира по ралли 2020 г. в классе WRC-2

Норвежец Оле Кристиан Вейби (Ole Christian Veiby) и россиянин Николай Грязин сразятся как минимум в восьми этапах чемпионата

Команда RedGrey Team займется подготовкой и обслуживанием автомобилей Hyundai Motorsport N на первом этапе – Ралли Монте-Карло в январе

Hyundai Motorsport увеличит свое присутствие в Чемпионате мира по ралли (WRC), организованном FIA (Международной автомобильной федерацией), в 2020 году, представляя два автомобиля в классе WRC-2

Действующие чемпионы WRC среди заводских команд выставят два своих последних автомобиля Hyundai i20 R5’20 по меньшей мере на восьми этапах в 2020 году, начиная с первого этапа сезона — Ралли Монте-Карло (23–26 января).

23-летний норвежец Оле Кристиан Вейби (Ole Christian Veiby) и 22-летний россиянин Николай Грязин выступят совместно со своими штурманами Йонасом Андерссоном (Jonas Andersson) и Ярославом Федоровым.

Оба экипажа показали свое мастерство, конкурируя в классе WRC-2, в прошлом году; Вейби победил на этапе Ралли Швеции, Грязин — в Финляндии.

Эстонская команда RedGrey займется подготовкой и обслуживанием ралли-каров Hyundai Motorsport N. Оба экипажа начали свою подготовку к Ралли Монте-Карло с тестовой сессии в городе Гап (Франция) в прошлом месяце, знакомясь с Hyundai i20 R5’20 и шинами Pirelli.

Руководитель команды Андреа Адамо (Andrea Adamo) заявил:

«Участие в классе WRC-2 является важным решением для Hyundai Motorsport по ряду причин. Во-первых, оно подтверждает и укрепляет нашу приверженность Чемпионату в целом. С технической точки зрения это также позволит нам доказать конкурентоспособность нашей недавно модернизированной модели Hyundai i20 R5’20, ставшей результатом тяжелой работы нашего подразделения Customer Racing. Испытать автомобиль на различных трассах Чемпионата перед поклонниками ралли по всему миру поистине стоит того. Мы с нетерпением ждем начала совместной работы с командой RedGrey и двумя нашими молодыми и амбициозными гонщиками». «Я рад присоединиться к команде Hyundai Motorsport. Думаю, мы действительно конкурентоспособная команда! Мне не терпится начать. Ни для кого не секрет, что наша цель — всегда быть на высшей ступени пьедестала. Я думаю, у нас для этого есть потенциал и мы сработаемся как команда. Я также надеюсь, что опыт, приобретенный мной на множестве автомобилей типа R5, будет полезным для развития Hyundai i20 R5», – поделился Оле Кристиан Вейби.