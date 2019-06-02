Новый Mercedes-Benz CLA появился у российских дилеров

Первые автомобили Mercedes-Benz CLA нового поколения получили российские дилеры для реализации в салонах

Российские дилеры Mercedes-Benz получили первые «товарные» экземпляры седана CLA нового поколения. Прием заказов на компактную «четырехдверку» в двух вариантах исполнения (CLA 200 и CLA 250) начался еще в марте. Цены стартуют от 2 500 000 и 2 900 000 рублей за переднеприводную и полноприводную машину соответственно.

Как сообщает портал Wroom, самый доступный Mercedes-Benz CLA 200 оснащается 1,3-литровым турбомотором мощностью 163 л.с. и передним приводом, тогда как более дорогой версии CLA 250 полагается 2,0-литровая «турбочетверка» с отдачей 225 л.с. и полный привод. В качестве трансмиссии во всех машинах идет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Напомним, седан CLA построен на архитектуре MFA, созданной специально для автомобилей компактного класса. С «переездом» на новое шасси автомобиль заметно раздобрел и внешне, и внутри: габаритная длина выросла на 48 мм, ширина – на 53 мм, а багажника получил дополнительные 10 литров полезного пространства (всего — 460 л).

Интерьер, который максимально унифицирован с новым A-Class, получил передовой мультимедийный комплекс MBUX с искусственным интеллектом, умеющим самообучаться, отличать голоса водителя и пассажиров и понимать даже сложные команды (как голосом, так и жестами).

Производство Mercedes-Benz CLA налажено на заводе в Венгрии. Локализация модели на новом заводе марки в Подмосковье пока не планируется.

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