Какие штрафы выписывают камеры фиксации нарушений? 8

«Письмо счастья» рискует получить даже достаточно аккуратный водитель.

Давно прошли те времена, когда «письма счастья» прилетали водителям исключительно за превышение скорости. Но этот вид нарушения до сих пор остается основным для дорожных камер. И, видимо, будет таковым еще многие годы. Если комплекс фиксации нарушений работает «по-старинке», с использованием радарной части, то его заметит радар-детектор и просигнализирует водителю.

Но вот уже несколько лет, как на дорогах активно плодятся безрадарные системы. Принцип их работы незатейлив. Делаются два снимка автомобиля. Время и расстояние между ними известно, так что третье неизвестное – скорость – вычисляется по простейшей формуле. Сначала по такой схеме работали две камеры, установленные на расстоянии от пары сотен метров до нескольких километров друг от друга. Строго говоря, они вне закона, так как наказывают за превышение средней скорости движения, а КоАП предусматривает только штраф за превышение в конкретной точке. Но никому из юристов оспорить правомерность применения таких систем не удалось.

Но без радара можно измерить и фактическую скорость. Те же два снимка делает уже одна камера, но на очень маленьком отрезке дороги. На некоторых улицах и шоссе в Москве и области применяют хитрую комбинацию. Две установленные на дороге камеры измеряют скорость в точке, а в паре – еще и среднюю на участке между ними. Так что любителям нажать на газ сейчас уже нельзя полагаться на радар-детектор: ему может быть не на что реагировать. Да и классические измерители скорости, излучающие в К-диапазоне, тоже с каждым годом становятся все хитрее.

Выезд на автобусную полосу стал первым нарушением после превышения, которое в крупных российских городах (в первую очередь, в Москве) стали фиксировать массово. С ним связан ряд нюансов. В общем случае по выделенке можно ездить автомобилям такси, а по выходным они открыты для всех. Но – только при наличии соответствующих знаков. Если над полосой висит «кирпич», дорога закрыта и для такси, если нет «молоточков», полоса работает семь дней в неделю. Невнимательность обойдется в 3000 рублей.

Некоторые камеры над автобусным рядом умеют фиксировать еще и пересечение сплошной линии разметки. Далеко не все водители помнят, что даже в выходные на А-полосу можно перестраиваться только в тех местах, где есть пунктир. Забыли – заплатите 500 рублей. А если это случится в будний день, получите сразу два постановления: за пересечение разметки и за езду пополосе для общественного транспорта! Вдобавок теперь статус выделенных полос приобрели почти все трамвайные пути столицы.

На МКАД немало камер, фиксирующих езду по обочине. Только с их помощью удалось вернуть крайнему правому ряду статус места для аварийной остановки, а не еще одной полосы для движения в пробке. Практику перенимают и вылетные магистрали с подмосковными шоссе, но там подобных комплексов пока сравнительно немного. Любопытно, что уже установленные на дорогах камеры можно перенастроить, чтобы они «ловили» и за обочину тоже, но это делают редко.

Все активнее применяются камеры, прицеленные на участки, где водители для экономии времени любят повернуть со второго или третьего ряда или срезать перекресток по островку безопасности. Как правило, стоят они на крупных развязках на МКАД, Третьем кольце, вылетных магистралях, но встречаются и на достаточно тихих улицах. Проблема с ними заключается в том, что за вынужденный маневр штраф вам все равно придет, а удастся ли его оспорить – большой вопрос. Например, нарушить разметку можно из-за ремонтных работ или аварии в полосе, собственной вынужденной остановки. И хорошо, если на фотографии в «письме счастья» эта самая посторонняя причина будет видна. В противном случае придется заплатить, будучи без вины виноватым.

«Вафельную» разметку на перекрестках в столице начали рисовать очень активно. Но вот комплексов, штрафующих за остановку на ней после включения красного сигнала светофора или за пересечение стоп-линии, пока немного. Это, пожалуй, единственный случай, когда регионы оказались активнее Москвы: в других городах таких камер больше. Напомним требования ПДД. Они запрещают выезжать на перекресток, если покинуть его нельзя из-за затора. При включении запрещающего сигнала система делает снимок заданной зоны. Кто попал в кадр – нарушитель. Трактоваться нарушение может по разному: выезд за стоп-линию, проезд на красный, создание помех транспорту, едущему поперек.

Под пункт о нарушении правил остановки и стоянки можно попасть различными способами. В Москве практикуется три основных: пешие инспекторы с планшетами, мобильные патрули-парконы и новинка – стационарные камеры «Стрит Фалькон». Все они могут фиксировать как факт неоплаты стоянки, так и парковку в запрещенном месте. В первом случае между двумя снимками нарушителя должно пройти не меньше 15 минут: на это время в столице можно останавливаться в зоне платной парковки бесплатно. Во втором достаточно и нескольких секунд! Например, «Стрит Фальконы» делают фотографии с интервалом в 10-11 секунд. От их ока не уйдет даже высаживающий пассажиров таксист.

Есть отдельные угрозы и для грузовиков. На МКАД многофункциональные комплексы наказывают их за езду далее второй полосы, на въездах в пределы МКАД и ТТК – за нарушение правил проезда по принципу максимальной массы или временного интервала, на федеральных трассах – за неуплату сборов системе «Платон».

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