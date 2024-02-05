Новое купе BMW 4 серии, новый кабриолет BMW 4 серии

Когда речь идет о премиум-сегменте среднего класса, цифра 4 означает идеальное сочетание удовольствия от вождения и элегантного спортивного дизайна. Это были отличительные ценности бренда BMW с первых дней его существования, а новый BMW 4 серии Coupé и новый BMW 4 серии Convertible воплощают их еще более четко, чем когда-либо.

Спортивная элегантность в 4-й степени

Воплощение удовольствия от вождения в премиум-классе среднего размера

Когда речь заходит о премиум сегменте среднего класса, число 4 символизирует идеальное сочетание удовольствия от управления и элегантного спортивного дизайна. Эти ценности всегда были в основе бренда BMW, и новые модели BMW 4 серии Coupé и Convertible не только отражают их, но и усиливают их. Пересмотренный внешний дизайн обеих машин подчеркивает их динамичный характер и эксклюзивный стиль. Современные штрихи и новые функции оборудования создают внутри премиальную атмосферу обновленной изысканности. Стремительный дизайн кабины, включая изогнутый дисплей BMW, обеспечивает основу для новейшей эволюции BMW iDrive с QuickSelect, работающей на новой операционной системе BMW 8.5.

Новые цвета кузова и легкосплавные диски, фары с ярким дизайном и теперь доступные опционально фонари Laserlight подчеркивают последние достижения в стиле обеих моделей. Осмотрите спортивное двухдверное купе, и вы сразу заметите ключевые обновления в салоне: переработанный дизайн рулевого колеса и приборной панели, обновленные обивки сидений, элементы интерьера и опциональные стеклянные покрытия CraftedClarity для некоторых управляющих органов. Помимо внедрения новой системы BMW iDrive с QuickSelect в стандартной комплектации, клиенты теперь могут заказать опциональный дисплей Augmented View для навигационной системы BMW Maps на свою новую BMW 4 серии.

Производство новых моделей BMW 4 серии продолжится на заводе BMW Group в Дингольфинге, который также является центром производства других моделей бренда – от представительских автомобилей до спортивных BMW 8 серии и высокопроизводительных моделей BMW M4. Мировой запуск новых моделей запланирован на март 2024 года.

Лидеры мирового сегмента усиливают спортивный профиль бренда BMW

Эволюция линейки BMW 4 серии опирается на содержание продукта, которое сделало её столь популярной на автомобильных рынках мира. В мире, где немецкие производители премиум-класса доминируют, купе и кабриолет BMW занимают лидирующие позиции как на мировом, так и на отдельных ключевых рынках.

США, Германия и Китай являются важнейшими рынками сбыта новых моделей BMW 4 серии Купе и Кабриолета. С момента выпуска текущего поколения купе BMW 4 серии, на рынке США был отмечен наивысший спрос. Также кабриолет BMW 4 серии пользуется большой популярностью в США.

Этот успех сопровождается высоким уровнем удовлетворенности клиентов. По опросам, клиенты оценили BMW 4 серии Купе и Кабриолет высоко. Они особо отметили динамичные характеристики управления и эмоциональный дизайн обеих моделей, а также ощущение премиальности, обусловленное качеством материалов и сборки. Положительные отзывы клиентов значительно способствуют укреплению имиджа BMW как производителя высококачественных и стильных автомобилей премиум-класса.

Разные персонажи, объединенные общей ориентацией на удовольствие от вождения

На протяжении последних двух поколений BMW сосредоточила свои среднеразмерные купе и кабриолеты премиум-класса в отдельном модельном ряду, подчеркивая свое специальное внимание к удовольствию от вождения, чем знаменит бренд. Различия между новыми моделями BMW 4 серии и BMW 3 серии выражаются не только в их пропорциях и линиях, но и в характерном стиле передней части. Более широкие колеи и специальная настройка подвески создают основу для выдающейся динамики. Модели купе и кабриолет BMW 4 серии представляют собой индивидуальные характеры с разными концепциями, ориентированными на разные приоритеты.

BMW 4 серии Купе сочетает динамичные, плавные линии с элегантными пропорциями, обеспечивая повышенную маневренность и улучшенную жесткость кручения. Индивидуальный характер задних сидений делает поездку комфортной для пассажиров второго ряда. Складывающиеся задние сиденья повышают универсальность салона для размещения груза или комфортного отдыха во время длительных поездок.

Пассажиры кабриолета BMW 4 серии могут наслаждаться спортивными ощущениями и удовольствием от вождения с открытым верхом. Низкий силуэт автомобиля придает ему стильную элегантность, а мягкая верхняя панель сочетает в себе прочность жесткой крыши с классической эстетикой тканевого капота. Механизм открытия/закрытия крыши может быть активирован при скорости до 50 км/ч и занимает 18 секунд.

Принятие мер по дальнейшему сокращению углеродного следа компании

Высокоэффективные двигатели, продуманная легкая конструкция и оптимизированные аэродинамические характеристики являются ключевыми факторами, способствующими повышению удовольствия от вождения новых моделей BMW 4 серии Купе и Кабриолет. При этом они также помогают снизить расход топлива и выбросы.

Мягкая гибридная технология 48 В, применяемая в некоторых моделях, улучшает мощность и эффективность двигателя. Алюминиевые компоненты кузова, включая капот, передние боковые панели и двери, способствуют уменьшению массы и повышению производительности. Благодаря коэффициенту лобового сопротивления всего 0,25 для купе и 0,27 для кабриолета, обе модели обеспечивают впечатляющую эффективность.

В салоне купе BMW 4 серии спортивные сиденья отделаны материалом M Performtex, который не только придает эстетическое удовольствие, но и способствует снижению выбросов CO2. Новая EfficiencyCoach в приложении My BMW предлагает водителям полезные советы по более эффективному вождению, используя данные о расходе топлива и сравнивая их с другими водителями с аналогичными двигателями.

BMW Group стремится к устойчивости во всей цепочке создания стоимости. Цель по сокращению выбросов CO2 на 40% на транспортное средство к 2030 году и климатическая нейтральность к 2050 году являются частью этой стратегии. Работа над оптимизацией эффективности и снижением воздействия на окружающую среду продолжается в соответствии с Парижским соглашением по климату и целями устойчивого развития.

Экстерьер

Яркие визуальные подсказки указывают путь к захватывающей динамике

Спортивная мощь и элегантность — ключевые темы, которые с аутентичностью отражены в дизайне моделей BMW 4 серии. Точные изменения внешнего вида позволяют новому BMW 4 серии Купе и новому BMW 4 серии Кабриолет еще ярче выразить свой уникальный характер. Новые функции подчеркивают профиль двух моделей и подчеркивают их захватывающую динамику, эксклюзивность и технологические достижения.

Купе и кабриолеты модельного ряда BMW 4 серии с их характерными линиями и чистой обработкой поверхностей в современном языке дизайна бренда излучают удовольствие от вождения и неповторимый стиль. Возможности дополнительного пакета M Sport добавляют динамичности внешнему виду автомобиля. Они включают элемент диффузора в нижней части заднего бампера, который теперь окрашен в глянцевый черный цвет. Кроме того, выхлопные патрубки, интегрированные в задний фартук слева и справа, выросли с 90 миллиметров до 100 миллиметров в диаметре. В качестве дополнения к пакету M Sport клиенты также могут заказать свои автомобили с пакетом M Sport Pro и пакетом экстерьера M Carbon.

Фары нового дизайна, инновационные задние фонари Laserlight

Характерные черты дизайна BMW 4 серии включают в себя впечатляющую переднюю часть с утонченными светодиодными фарами и вертикальной решеткой радиатора. Воздухозаборники, расположенные под углом, обрамляют решетку, имея сетчатую структуру как в стандартной комплектации, так и при наличии пакета M Sport, а их окантовка выполнена из матового хрома.

Новые модели BMW 4 серии Купе и Кабриолет также оснащены улучшенными фарами, как визуально, так и функционально. Внутренние светодиодные блоки переработаны и имеют новую структуру, где ближний и дальний свет генерируются одним светодиодным модулем. Вертикальные светодиодные блоки, включая функции габаритного и дневного света, а также указателей поворота, придают фарам современный и прогрессивный вид.

В качестве опции доступны адаптивные светодиодные фары с матричным дальним светом, отличающиеся синими вставками и предлагающие городское освещение и функцию освещения поворотов. Фары M Shadowline с темными внутренними акцентами также доступны в пакете M Sport Pro. Кроме того, при наличии дополнительного комфортного доступа, фары создают приветственную световую анимацию, обнаруживая водителя и ключ автомобиля на расстоянии до трех метров от него.

Новые купе и кабриолет BMW 4 серии с адаптивными светодиодными фарами также предлагают инновационные задние фонари Laserlight, впервые примененные в специальной серии BMW M4 CSL. Эта технология, где каждый лазерный диод освещает оптоволоконный жгут, создает уникальные трехмерные эффекты, делая задние фонари эксклюзивными и неповторимыми.

Новые оттенки окраски кузова и легкосплавные диски

Покупатели могут придать экстерьеру своего нового BMW 4 Series Coupé и нового BMW 4 Series Convertible индивидуальный оттенок, выбрав на выбор два варианта однотонной окраски и восемь вариантов окраски металликом. Новые модели Cape York Green metallic и Fire Red metallic пополнили ассортимент. Также предлагается широкий выбор лакокрасочных покрытий BMW Individual и BMW Individual special.

Привлекательные новинки также можно найти в выборе дополнительных легкосплавных дисков. Новый BMW 4 серии купе и новый BMW 4 серии кабриолет впервые предлагаются в трех новых 19-дюймовых вариантах. Новые легкосплавные диски M с двумя спицами можно заказать как в черном, так и в двухцветном исполнении. Новые легкосплавные диски BMW Individual также имеют Y-образный дизайн и окрашены в темно-серый цвет.

Интерьер и оборудование

Прогрессивный стиль и аура тщательно отточенной изысканности

Входящие в стандартную комплектацию спортивные сиденья и рулевые колеса новой конструкции подчеркивают интенсивность вождения в новом BMW 4 серии Купе и новом BMW 4 серии Кабриолет. Большой изогнутый дисплей BMW представляет свежую и особенно современную интерпретацию внимания к водителю, которым славится бренд. Высококачественные, тщательно изготовленные материалы и новая концепция управления системами вентиляции и климат-контроля добавляют кокпиту премиального очарования. Изменения, внесенные в интерьер нового BMW 4 серии Купе и нового BMW 4 серии Кабриолета, гарантируют, что пассажиры смогут насладиться удовольствием от вождения, прогрессивным стилем и комфортом на дальних расстояниях в атмосфере тщательно отточенной изысканности.

Среди передовых новинок — версия опциональных сидений, которая дебютирует в новом BMW 4 серии Купе и производится с использованием более экологичных методов. Кроме того, как для купе, так и для кабриолета доступны новые декоративные планки. В стандартную комплектацию теперь также входит окружающее освещение и складывающиеся наружные зеркала с электроприводом. Ассортимент дополнительного оборудования был реструктурирован, чтобы обеспечить целенаправленную индивидуализацию.

Новые рулевые колеса со стандартными рычагами переключения передач

Рулевые колеса последнего поколения, доступные для нового BMW 4 Series Coupé и нового BMW 4 Series Convertible, отличаются современным и спортивным дизайном. В стандартной комплектации водитель найдет перед собой спортивное кожаное рулевое колесо нового дизайна с многоугольным ободом и двумя спицами. В комплектацию M Sport теперь входит трехспицевое рулевое колесо из кожи M с плоским дном и незаметной маркировкой по центру.

Обе версии новых рулевых колес оснащены многофункциональными кнопками с подсветкой и подрулевыми переключателями передач. Подрулевые переключатели, которые теперь входят в стандартную комплектацию, обеспечивают особенно быстрое ручное вмешательство в процесс выбора передач и подчеркивают более четкий спортивный профиль новых моделей BMW 4 серии.

Доработаны детали приборной панели, цифровой климат-контроль

Внедрение обновленной системы BMW iDrive с функцией QuickSelect отражает передовую цифровизацию, что обеспечивает улучшенное управление функциями вентиляции и климат-контроля в новых моделях BMW 4 серии Купе и Кабриолет. Этот пример продвинутой технологии позволяет сократить количество физических кнопок и органов управления в кабине. Теперь можно легко регулировать температуру, интенсивность вентиляции, а также обогрев сидений и рулевого колеса с помощью касаний по изогнутому дисплею BMW или голосовых команд через интеллектуального помощника BMW.

Новые регуляторы вентиляционных решеток в центре приборной панели и для водителя и пассажира предлагают удобное управление направлением воздушного потока. Дополнительная отделка Sensatec для приборной панели придает интерьеру еще больше изысканности, подчеркивая премиальную атмосферу.

Стандартная внешняя подсветка включает контурную подсветку вокруг центральных вентиляционных отверстий, что создает дополнительный акцент в салоне. Подсветка может быть настроена по цвету и яркости, а пользователи могут выбирать из девяти цветов. Функциональность внутреннего освещения включает атмосферную анимацию и световые сигналы для обозначения открытой двери или входящего звонка.

Премьера чехлов для сидений M Performtex в новом BMW 4 серии Coupé

Серийные спортивные сиденья сочетаются с внутренними поверхностями с перфорацией Sensatec. Кожаная отделка Vernasca с декоративной прострочкой, доступная в качестве опции для нового купе BMW 4 серии и нового кабриолета BMW 4 серии, теперь также предлагается в новом двухцветном варианте «черный/красный». Обе модели также могут быть оснащены кожаной отделкой BMW Indian Merino трех цветов.

При заказе с пакетом M Sport или в версии M Performance новое купе BMW 4 серии поставляется с поверхностями сидений черного цвета M Performtex. Это велюровое покрытие, дебютировавшее на модели BMW, сочетает в себе высокое качество материала, спортивный дизайн, малый вес и экологически безопасный метод производства.

Новые планки внутренней отделки, эксклюзивные штрихи с CraftedClarity

Выбор доступных накладок для отделки салона также был существенно пересмотрен: темно-графитовый матовый цвет теперь входит в стандартную комплектацию нового BMW 4 серии Coupé и нового BMW 4 серии Convertible. Комплектация M Sport включает в себя планки внутренней отделки из алюминиевого ромбовидного антрацита. Также в списке опций – отделка из ценных пород дерева Fineline Light с открытыми порами и серо-голубого ясеня с открытыми порами, а также внутренняя отделка из углеродного волокна M.

Использование исключительно высококачественных материалов также позволяет добавить характерные штрихи в другие области интерьера, чтобы подчеркнуть его современный характер премиум-класса. Гальваническое покрытие панели управления в дверях, которая включает в себя элементы управления стеклоподъемниками и переключатель блокировки, доступно для нового BMW 4 серии Coupé и нового BMW 4 серии Convertible. Клиенты также могут указать приложения CraftedClarity glass – еще одно новое дополнение к списку опций. Они придают рычагу переключения передач, контроллеру BMW iDrive и кнопке Start/ Stop особую эксклюзивность как визуально, так и на ощупь.

Силовой агрегат и опыт вождения

Мощный, эффективный и максимально надежный

Ассортимент силовых агрегатов для новой линейки BMW 4 серии включает в себя мощные и высокоэффективные бензиновые и дизельные двигатели, оснащенные технологией BMW TwinPower Turbo и электрификацией в виде мягкой гибридной технологии 48 В. Все эти двигатели обеспечивают оптимальное сочетание динамичного удовольствия от вождения и экономии топлива, являясь частью современного модульного поколения двигателей Efficient Dynamics и поставляясь в стандартной комплектации с восьмиступенчатой коробкой передач Steptronic Sport. На рулевом колесе также расположены подрулевые лепестки переключения передач, которые позволяют быстро переключать передачи вручную и повышают динамичность вождения.

Рядные шестицилиндровые двигатели доступны в версиях M Performance обеих моделей (подробнее о них можно узнать в отдельной главе), а также в новых моделях BMW 430d xDrive Coupé и BMW 430d Convertible, где дизельный двигатель обладает мощностью 210 кВт (286 л.с.). В ассортимент также входят два четырехцилиндровых бензиновых двигателя с мощностью 135 кВт (184 л.с.) и 180 кВт (245 л.с.) соответственно, а также четырехцилиндровый дизельный двигатель с мощностью 140 кВт (190 л.с.). Мощность двигателя передается на дорогу либо через задний привод, либо через систему полного привода BMW xDrive, в зависимости от выбранной модели.

Мягкая гибридная технология оптимизирует подачу энергии и эффективность

Все рядные шестицилиндровые двигатели, доступные для нового купе BMW 4 серии и нового кабриолета BMW 4 серии, а также четырехцилиндровый дизельный агрегат оснащены мягкой гибридной технологией 48 В, обеспечивающей более высокую мощность и эффективность. Вспомогательный электропривод представляет собой стартер-генератор с напряжением 48 В и мгновенно обеспечивает мощность 8 кВт/11 л.с. в ответ на малейшее движение акселератора. Этот электрический усилитель улучшает динамический отклик системы привода при ускорении с места и наборе средних скоростей. Электропривод также помогает двигателю при движении с постоянной скоростью, позволяя ему как можно чаще работать в диапазоне нагрузок, оптимизированном по эффективности.

Мягкая гибридная система дополнительно позволяет использовать электроэнергию, рекуперируемую посредством рекуперации энергии торможения и хранимую в аккумуляторе напряжением 48 В. Эффективно собранная таким образом энергия не только используется для вспомогательного электропривода, но и подается в электрическую систему 12 В с помощью трансформатора напряжения. Это позволяет еще более эффективно эксплуатировать потребители электроэнергии автомобиля.

Специальная технология шасси для спортивного вождения

Превосходная жесткость кузова, продуманная легкая конструкция, распределение веса 50 : 50 и оптимизированные аэродинамические свойства создают идеальную основу для наделения нового BMW 4 серии Купе и нового BMW 4 серии Кабриолета исключительной маневренностью и динамичностью управления. Этому также способствует сложная технология шасси, которая была точно настроена с учетом имеющегося распределения веса.

Амортизаторы, связанные с подъемом, улучшают баланс между захватывающим спортивным мастерством и превосходным комфортом на дальних дистанциях. Для настройки характера автомобиля доступны различные опции, в том числе подвеска M Sport, адаптивная подвеска M с регулируемым спортивным рулевым управлением и тормоза M Sport.

Широкий выбор систем для автоматизированного вождения и парковки

Столь же обширен и ассортимент систем автоматизированного вождения и парковки. Новый BMW 4 серии Купе и новый BMW 4 серии Кабриолет в стандартной комплектации оснащены системой предупреждения о лобовом столкновении с функцией торможения, круиз-контролем с функцией торможения, информацией об ограничении скорости с индикатором запрета обгона, ручной системой помощи при ограничении скорости и системой предупреждения о выезде с полосы движения с функцией торможения. возврат полосы. Выдающейся дополнительной опцией является пакет Driving Assistant Professional, включающий помощника по рулевому управлению и контролю полосы движения, активный круиз-контроль с функцией Stop&Go, автоматическую систему ограничения скорости, контроль скорости по маршруту и ​​распознавание светофора.

Система помощи при парковке с датчиками спереди и сзади также входит в стандартную комплектацию. Ассистент парковки, также входящий в стандартную комплектацию, обеспечивает автоматическое маневрирование на парковочных местах и ​​выезде с них, а также оснащен камерой помощи при движении задним ходом и помощником при движении задним ходом. Также доступен вариант Parking Assistant Plus с функциями Park View, Panorama View и Remote 3D View.

Модели M Performance в новой линейке BMW 4 серии

Отличительные черты возглавляют модельный ряд

Линейку новых BMW 4 серии Coupé и BMW 4 серии Convertible возглавляют элитные спортивные модели, отлитые в знакомой форме M. Автомобили performance от BMW M GmbH демонстрируют динамический потенциал, заложенный в концепции автомобилей BMW 4-й серии, и производят весьма впечатляющее впечатление. Чрезвычайно мощные рядные шестицилиндровые двигатели, индивидуальная компоновка шасси и фирменные элементы дизайна M как внутри, так и снаружи выделяют их среди прочих.

Модели BMW 4 серии M Performance доступны как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями рабочим объемом 3,0 литра каждый. Характеристики M-typical этих шестицилиндровых агрегатов подкреплены, среди прочего, новейшей технологией M TwinPower Turbo– которая подбирается индивидуально для конкретного двигателя. Еще одной общей особенностью является технология 48V mild hybrid, мощность которой составляет 8 кВт / 11 л.с., что обеспечивает эффект электрического наддува, обеспечивающий еще более четкую реакцию двигателей.

Рядный бензиновый двигатель BMW M440i xDrive Coupé и BMW M440i xDrive Convertible с шестицилиндровым двигателем обеспечивает максимальную мощность 275 кВт/374 л.с. и максимальный крутящий момент 500 Нм (369 фунт-фут). BMW M440d xDrive Coupé и BMW M440d xDrive Convertible, между тем, оснащаются шестицилиндровым дизельным агрегатом, который обеспечивает максимальную мощность 250 кВт / 340 л.с. и пиковый крутящий момент 700 Нм (516 фунт-фут). Подвеску M Sport с регулируемым спортивным рулевым управлением можно найти в списке стандартного оборудования для моделей, возглавляющих модельный ряд, наряду с восьмиступенчатой спортивной коробкой передач Steptronic со сверхострым переключением передач, тормозами M Sport и дифференциалом M Sport.

Новая решетка радиатора BMW, черная окантовка выхлопной трубы в стандартной комплектации

Множество изысканных дизайнерских решений еще ярче подчеркивают динамичный характер моделей M Performance. Например, новая версия этих моделей отличается решеткой радиатора BMW с черным глянцевым обрамлением и горизонтально расположенными полосами, украшенными логотипом M. Все элементы переднего фартука, которые ранее были выполнены в церий-сером цвете, теперь выполнены в черном глянцевом цвете. В результате внешний вид моделей, если смотреть спереди, в еще большей степени напоминает дизайн высокопроизводительных спортивных автомобилей BMW M4.

Трапециевидная отделка выхлопной трубы в задней части моделей M Performance указывает на наличие сверхмощного силового агрегата под капотом. Теперь они стандартно выполнены в черном глянцевом цвете, что означает, что все элементы отделки M High-gloss Shadowline уже включены в стандартную спецификацию этих моделей.

Эксклюзивные детали: корпуса наружных зеркал M, диффузор из углеродного волокна

Еще один элемент дизайна из линейки BMW M4 был включен в боковые части последних моделей M Performance BMW 4 серии, а наружные зеркала M с двойным стержнем вошли в стандартную комплектацию.

Опциональный пакет внешней отделки M Carbon включает в себя корпуса наружных зеркал и вставки для внешних воздухозаборников из пластика, армированного углеродным волокном (CFRP). Новое купе BMW 4 серии также оснащено карбоновым задним спойлером Gurney. Эта дополнительная опция также добавляет диффузор из углеродного волокна в нижней части заднего фартука, эксклюзивный для моделей M Performance.

Атмосфера спортивного автомобиля в салоне

Спортивные сиденья с новой обивкой M Performtex для моделей купе и кожей Vernasca для кабриолета, элементы внутренней отделки из алюминия Rhombicle Anthracite, накладки на пороги M, педали M, подставка для ног водителя M и графика M для изогнутого дисплея BMW характеризуют отличительная аура внутри моделей M Performance. Сиденья M Sport, отделанные кожей Vernasca, можно заказать в качестве опции для топовых версий нового BMW 4 серии Купе. Они доступны в черном цвете с синей контрастной стежкой или в новой двухцветной отделке «черный/коралловый красный».

Новая версия кожаного рулевого колеса М повышает ощущение спортивного автомобиля внутри флагманских моделей на еще одну ступень. Его обод с плоским дном, красный центральный маркер и контрастная строчка в цветах BMW M GmbH делают вождение на моделях M Performance новой линейки BMW 4 серии еще более увлекательными.

Дисплей и система управления/operation system, подключение

Новая операционная система BMW 8.5 и инновационные цифровые сервисы

Успехи, достигнутые в области цифровизации в последней версии BMW 4 серии, также очевидны. В основном это благодаря обновленному дисплею BMW iDrive и системе управления / эксплуатации с функцией QuickSelect на базе операционной системы BMW 8.5. Для обеспечения интуитивно понятного и легкого управления многочисленными функциями наряду с

доступ к инновационным цифровым сервисам Система BMW iDrive последнего поколения, установленная в новом BMW 4 серии Coupé и новом BMW 4 серии Convertible, оснащена новым домашним экраном и технологией быстрого доступа QuickSelect, а также улучшенной структурой меню, заимствованной из устройств бытовой электроники.

Улучшенный BMW iDrive с функцией QuickSelect поставляется в комплекте с изогнутым дисплеем BMW и интеллектуальным персональным помощником BMW Intelligent Personal Assistant, что означает, что он был тщательно адаптирован для управления с помощью сенсорного экрана и естественного языка. Система управления в новом BMW 4 серии купе и новом BMW 4 серии кабриолет дополнительно включает многофункциональные кнопки на рулевом колесе и, в качестве опции, головной дисплей BMW. Новый BMW iDrive помогает обеспечить целенаправленное и уверенное вождение, отображая нужную информацию в нужном месте.

BMW iDrive с функцией QuickSelect: функции отображаются на одном уровне и выбираются с помощью технологии быстрого доступа

На начальном экране новой операционной системы BMW 8.5 постоянно отображается карта навигационной системы или другие индивидуально настраиваемые графические изображения на дисплее управления. На том же уровне виджеты отображаются в вертикальном расположении со стороны водителя на дисплее. Драйверы могут переключаться между ними вертикальным движением пальца. Функция быстрого выбора позволяет активировать выбранную таким образом функцию напрямую, без необходимости входа в подменю. И как только соответствующие настройки будут выбраны, достаточно быстрого нажатия на значок ‘Домой’ в нижней части дисплея управления, чтобы вернуться к главному экрану. Значки для прямого доступа к меню климат-контроля, меню ‘Все приложения’ и, если они активированы, к Apple CarPlay® и Android Auto ™ также теперь можно найти рядом со значком ‘Домой’.

Новая структура плоского меню значительно упрощает активацию желаемых функций и настроек. Цифровое содержимое, как и аппаратное обеспечение в виде изогнутого дисплея BMW, предназначено для повышения внимания водителя– которым славится BMW.

Навигационная система BMW Maps теперь с расширенным обзором

Облачная навигационная система BMW Maps входит в стандартную комплектацию BMW Live Cockpit Plus. После внедрения операционной системы BMW 8.5 в новом BMW 4 серии Coupé и новом BMW 4 серии Convertible система еще больше упростила ввод пунктов назначения и может предоставлять дополнительную информацию во время движения.

Еще одной новой функцией является функция расширенного обзора, которая, как и дисплей BMW Head-Up Display, доступна при выборе дополнительной функции BMW Live Cockpit Professional. Это дополняет отображение карты навигационной системы, отображая видеопоток в режиме реального времени с точки зрения водителя на дисплее управления или комбинации приборов и дополняя его подсказками и информацией в соответствии с контекстом. Например, на запутанных перекрестках в видеоизображение встроена анимированная стрелка направления, помогающая водителю выбрать наилучший поворот на запланированном маршруте. Функция расширенного обзора также может прийти на помощь водителю при поиске места для парковки, показывая дополнительную информацию.

Персонализация с помощью BMW ID и приложения My BMW

Водителям нового купе BMW 4 серии и нового кабриолета BMW 4 серии также будет проще использовать свой BMW ID для персонализации пользовательского опыта. В будущем достаточно будет войти в автомобиль с помощью смартфона для сканирования QR-кода, чтобы импортировать личный профиль клиента, загрузить синхронизируемые настройки и автоматически связать ключ, обнаруженный в автомобиле, с BMW ID.

Автомобиль также добавляется в приложение My BMW без необходимости каких-либо действий со стороны клиента. Приложение My BMW, доступное бесплатно в магазинах приложений для iOS и Android, действует как универсальный цифровой интерфейс, который в любое время предоставляет информацию о состоянии автомобиля, например, об оставшемся запасе хода и любых требованиях к техническому обслуживанию и техническому обслуживанию. В зависимости от спецификации автомобиля он также позволяет удаленно управлять такими функциями, как определение местоположения автомобиля, запирание и отпирание дверей или мониторинг непосредственной близости и салона автомобиля с помощью Remote View. Приложение My BMW можно дополнительно использовать для отправки адресов пунктов назначения со смартфона в навигационную систему автомобиля. Функция «Мои поездки», включающая Efficiency Trainer и ежемесячный обзор, предоставляет пользователю данные и оценки пройденного расстояния, расхода топлива и средней скорости.

Оптимальное подключение благодаря персональной eSIM и мобильному стандарту 5G

Покупатели нового BMW 4 серии Купе и новинки BMW 4 серии Кабриолет могут активировать персональную eSIM в стандартной комплектации, в дополнение к встроенной в автомобиль мобильной SIM-карте. Это позволяет автомобилю использовать стандарт мобильной связи 5G. Персональная eSIM позволяет клиенту с легкостью использовать функции связи и подключения, предусмотренные его контрактом на мобильную связь, из автомобиля — даже в ситуациях, когда у него нет с собой смартфона. Сюда также входит потоковая передача данных через точку доступа Wi-Fi.

Соединение с низким уровнем излучения к внешней антенне автомобиля используется для совершения телефонных звонков и потоковой передачи данных через персональную eSIM. Всеми функциями телефона можно управлять с помощью системы BMW iDrive или BMW Intelligent Personal Assistant. Персональную eSIM можно использовать во всех странах, где доступны услуги BMW Connected Drive. Это продлевает существующий контракт клиента на мобильную связь, что может привести к дополнительным расходам.

Плату за парковку и топливо можно оплатить непосредственно из автомобиля

Во многих европейских странах BMW ID позволяет водителям новых BMW 4 серии Купе и BMW 4 серии Кабриолет оплачивать парковку непосредственно из своего автомобиля. Автомобиль автоматически определяет, доступна ли услуга по прибытии в зону парковки, и отображает функцию оплаты, если зона обслуживается одним из связанных провайдеров. Бронирование парковки можно быстро и просто оплатить с помощью кредитной карты, зарегистрированной в приложении My BMW. Бронирование прекращается автоматически, когда автомобиль снова покидает парковочное место.

Водители в Германии также имеют возможность оплачивать счета за топливо в цифровом виде со своего автомобиля сразу после заправки на участвующих заправочных станциях. Как и в случае с услугой оплаты платы за парковку, это делается с использованием данных кредитной карты, впервые зарегистрированных в приложениях автомобиля.

Запчасти BMW M Performance

Опираясь на проверенный опыт в мире автоспорта

Как никогда ранее, неповторимое сочетание удовольствия от вождения и элегантного спортивного дизайна, представленное в новых моделях BMW 4 серии, выделяет их из толпы в премиальном сегменте среднеразмерного класса. Концепция автомобиля, лежащая в основе нового BMW 4 серии Coupé и нового BMW 4 серии Convertible, обладает исключительным потенциалом для обеспечения превосходных ходовых характеристик.

И теперь доступны последние обновления экстерьера и интерьера, чтобы продемонстрировать их динамичный характер с еще большей интенсивностью. Наряду с пакетами M Sport package, M Sport package Pro и M Carbon exterior package, доступными в заводской комплектации, элементы, входящие в линейку запчастей BMW M Performance, предоставляют дополнительные возможности для детального уточнения профиля нового BMW 4 серии Coupé и нового BMW 4 серии Convertible.

Варианты дооснащения для конкретной модели из оригинальной линейки аксессуаров BMW были разработаны с использованием проверенного опыта BMW M GmbH в области автоспорта. Они подчеркивают динамичную ауру нового BMW 4 серии Купе и нового BMW 4 серии кабриолет и решают технические задачи, связанные с необходимостью обеспечения легкого дизайна и аэродинамики. Благодаря эксклюзивному дизайну, высококлассным материалам и первоклассному качеству, эти элементы экстерьера, шасси и кокпита делают все возможное, чтобы передать ощущение гоночной трассы на дороге.

Среди доступных элементов, придающих автомобилям гоночный вид, – передняя декоративная решетка радиатора M Performance из углеродного волокна и часть крепления боковых порогов M Performance из углеродного волокна. Легкосплавные диски, доступные для нового BMW 4 серии Coupé и нового BMW 4 серии Convertible, также подчеркивают их визуальную эксклюзивность. Их можно заказать в 18-дюймовом или 19-дюймовом формате.

Также предлагаются 20-дюймовые кованые диски M Performance. Благодаря уменьшенной конструкции и оснащению шинами смешанного размера / спортивными шинами для оптимальной передачи усилий на поворотах они также улучшают динамические характеристики автомобилей. Основные моменты внутреннего оснащения включают спинки сидений M Performance из алькантары / углеродного волокна, полосы внутренней отделки M Performance из углеродного волокна и накладку дверных порогов M Performance из углеродного волокна.

Выбросы и потребление CO 2

Новое купе BMW 4 серии:

Расход топлива в смешанном цикле: 8,5 – 4,8 л/100 км по WLTP; выбросы CO 2 в смешанном цикле: 191 – 126 г/км по WLTP; цифры согласно NEDC: –.

Новый кабриолет BMW 4 серии: