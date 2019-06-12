Проект Volkswagen Digital Experience примет участие в главных фестивалях городов России

Проект Volkswagen Digital Experience примет участие в главных фестивалях городов России
Июнь 12 14:08 2019

В июне вновь стартует проект Volkswagen Digital Experience – масштабный «виртуальный» тест-драйв для российских клиентов и поклонников марки, который будет интегрирован в крупные летние мероприятия в различных городах России.

Гости главных фестивалей этого лета в различных городах смогут познакомиться с последними новинками и бестселлерами марки благодаря современным цифровым технологиям и интерактивным форматам, а также поучаствовать в многочисленных активностях Volkswagen. Например, посетители смогут пройти виртуальный тест- драйв автомобилей Tiguan, Teramont и Touareg в городе будущего с использованием инновационной капсулы виртуальной реальности с активными креслами.

Volkswagen Digital Experience

Кроме того, благодаря технологии дополненной реальности гости территории Volkswagen получат возможность познакомиться с самыми передовыми технологиями автомобилей марки. На специальной демонстрационной площадке будет представлен модельный ряд SUV марки Volkswagen: Tiguan, Teramont и Touareg. Консультанты марки помогут потенциальным клиентам определиться с выбором автомобиля, используя планшет с интерактивным конфигуратором.

Volkswagen Digital Experience

Помимо этого, будет организован специализированный стенд, посвященный партнерству с UEFA2020 и РФС, где любители спорта при помощи технологии Bullet Time смогут «стать» вратарем сборной, а также попробовать себя в соревновании по цифровому настольному футболу и выиграть памятные призы.

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А в специализированном пространстве Volkswagen Emotion гости смогут узнать, какой внедорожник Volkswagen подойдет им больше всего, и создать свой цифровой аватар.

В 2019 году проект Volkswagen Digital Experience участвует в следующих фестивалях:

  • 15-16 июня – Red Bull Air Race, Казань
  • 22-23 июня – Усадьба Джаз, Москва
  • 28-30 июня – Дикая Мята, Тула
  • 06-07 июля – Geek Picnic, Санкт-Петербург
  • 13 июля – Усадьба Джаз, Санкт-Петербург
  • 13-14 июля – Geek Picnic, Москва
  • 27-28 июля – Усадьба Джаз, Доброград
  • 17-18 августа – Фестиваль феерверков, Москва
  • 12-14 сентября – Усадьба Джаз, Сочи
  • 14-15 сентября – Geek Picnic, Краснодар

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AMSRUS
AMSRUS

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