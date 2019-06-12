Проект Volkswagen Digital Experience примет участие в главных фестивалях городов России

В июне вновь стартует проект Volkswagen Digital Experience – масштабный «виртуальный» тест-драйв для российских клиентов и поклонников марки, который будет интегрирован в крупные летние мероприятия в различных городах России.

Гости главных фестивалей этого лета в различных городах смогут познакомиться с последними новинками и бестселлерами марки благодаря современным цифровым технологиям и интерактивным форматам, а также поучаствовать в многочисленных активностях Volkswagen. Например, посетители смогут пройти виртуальный тест- драйв автомобилей Tiguan, Teramont и Touareg в городе будущего с использованием инновационной капсулы виртуальной реальности с активными креслами.

Кроме того, благодаря технологии дополненной реальности гости территории Volkswagen получат возможность познакомиться с самыми передовыми технологиями автомобилей марки. На специальной демонстрационной площадке будет представлен модельный ряд SUV марки Volkswagen: Tiguan, Teramont и Touareg. Консультанты марки помогут потенциальным клиентам определиться с выбором автомобиля, используя планшет с интерактивным конфигуратором.

Помимо этого, будет организован специализированный стенд, посвященный партнерству с UEFA2020 и РФС, где любители спорта при помощи технологии Bullet Time смогут «стать» вратарем сборной, а также попробовать себя в соревновании по цифровому настольному футболу и выиграть памятные призы.

А в специализированном пространстве Volkswagen Emotion гости смогут узнать, какой внедорожник Volkswagen подойдет им больше всего, и создать свой цифровой аватар.

В 2019 году проект Volkswagen Digital Experience участвует в следующих фестивалях: