Компания Zotye приготовила новинки для рынка России

Новый Zotye Т700 выйдет на российский рынок в 2019 году

В китайской компании еще в прошлом году говорили о намерении расширить модельный ряд за счет нескольких новинок.

Так, представили компании подтвердили, что в этом году приедет новый кроссовер Т700, который позиционируется как флагманский. На китайском рынке модель доступна в пяти- и семиместной версиях с двигателем 1,8 или 2.0 литра мощностью 177 и 190 л.с. соответственно.

В Китае Т700 предлагается для покупки по цене от 1,1 млн рублей в эквиваленте. Также в России будет сертифицировано новое поколение кроссовера Т600, а вот его предшественник покинет рынок в связи с тем, что в Китае его производство было прекращено.

К тому же в конце прошлого года стало известно о возможном появлении к концу этого года кроссовера Zotye SR9, который имеет сходства с Porsche Macan и компактного кроссовера T300.

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