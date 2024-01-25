Мировые продажи холдинга Geely достигли отметки в 2,79 миллиона автомобилей

В 2023 году объем продаж электрокаров и транспортных средств, работающих на альтернативных источниках топлива, увеличился на более чем 51%, достигнув 980 000 единиц. Этот показатель составляет 35% общего объема продаж автомобилей в рамках холдинга.

Расширение портфеля брендов в составе Geely обусловлено значительным спросом на электрифицированные модели. Эффективное расширение линейки электромобилей способствует устойчивому развитию брендов, включенных в структуру холдинга Geely.

Отчет Geely Holding Group по совокупным объемам продаж автомобилей своих брендов, таких как Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Proton, Lotus, smart, Radar, LEVC и Farizon (коммерческие автомобили), показал, что продажи увеличились на 20% по сравнению с 2022 годом, достигнув 2,79 миллиона единиц в 2023 году. Это шестой год подряд, когда общий объем продаж Geely Holding превышает отметку в 2 миллиона единиц, устанавливая новый рекорд.

Продажи легковых и коммерческих электромобилей, а также транспортных средств на альтернативных видах топлива, увеличились более чем на 51% в годовом измерении, составив 980 000 единиц, что представляет собой 35% от общих продаж холдинга.

Этот успех был достигнут благодаря продвижению в сфере электрификации, внедрению технологий нового поколения и постоянной работе в области устойчивого развития.

В 2023 году были представлены новые электрические модели от брендов Geely, разработанные на основе модульной архитектуры SEA (Sustainable Experience Architecture). Среди новинок, выпущенных в 2023 году, следует выделить Galaxy E8 от Geely Auto, Zeekr 007, Lynk & Co 07 EM-P, Volvo EX30, Polestar 4, Lotus Emeya, smart #3, Proton S50 и Farizon SuperVAN.

Продажи по брендам в 2023 году

В течение 2023 года Geely Auto Group, зарегистрированная в Гонконге (HK.0175) и включающая в себя Lynk & Co и Zeekr, достигла общего объема продаж в 1,68 миллиона единиц, что на 18% больше, чем годом ранее. Увеличение продаж объясняется расширением глобального присутствия и растущей популярностью электромобилей. Экспорт на зарубежные рынки вырос на 38%, достигнув отметки в 274 101 автомобиль. В сегменте новых электрифицированных транспортных средств (BEV, PHEV и HEV) продажи увеличились более чем вдвое, достигнув 354 471 единицы.

Премиальный бренд Geely Auto Group, Lynk & Co, по итогам 2023 года реализовал 220 250 автомобилей по всему миру, что на 22% больше, чем в 2022 году. За период с момента создания бренда было продано более 1 миллиона автомобилей. Прошлый год стал важным этапом развития, с запуском гибридных версий моделей с индексом EM-P, предлагающих впечатляющий запас хода и улучшенные интеллектуальные возможности благодаря партнерству с производителем смартфонов Meizu.

Zeekr, премиальный бренд электромобилей Geely, за два года своего существования реализовал более 100 000 автомобилей. К концу 2023 года было передано 118 685 автомобилей, что на 65% больше, чем годом ранее. Компания представила свою третью модель, Zeekr X, и начала поставки автомобилей в Европу. В 2024 году Zeekr планирует удвоить объемы продаж, достигнув более 200 000 единиц.

Proton Cars, где Geely Auto Group контролирует 49,9% акций в партнерстве с DRB-HICOM, продолжает демонстрировать рост продаж в течение пятого года подряд. Продажи увеличились на 9,3%, достигнув отметки в 154 611 автомобилей. Малазийский бренд сохранил второе место на домашнем рынке, занимая практически пятую часть рынка. В прошлом году была представлена новая модель, S70, разработанная на основе седана Geely Emgrand последнего поколения, с поставками, начинающимися в этом году.

Lotus Cars в 2023 году продемонстрировала значительный рост продаж своих спортивных автомобилей, более чем на 1 300% в годовом выражении, с более чем 50% продаж приходится на электрифицированные модели. Прошлый год также ознаменовался запуском мировых поставок первого серийного электрического внедорожника Eletre. Успешное производство на современном заводе в Хетеле и запуск мировых продаж модели Emira с двигателем внутреннего сгорания также способствовали росту популярности бренда. Кроме того, Lotus Cars анонсировала новый электромобиль Emeya, начавший производство в 2024 году.

Volvo Cars продолжает пошаговый переход от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям. В 2023 году общий объем продаж Volvo Cars составил 708 716 автомобилей, с долей электрических автомобилей, увеличившейся до 16%. Заслугой электрифицированной линейки Recharge бренд увеличил продажи на основных рынках: в Европе, Китае и США. Были представлены первый полностью электрический городской внедорожник премиум-класса EX30 и премиальный электрический минивэн EM90, оба разработанные на архитектуре SEA. В 2024 году новые электрические модели помогут Volvo увеличить объемы продаж и расширить присутствие бренда в новых сегментах рынка.

Polestar, шведский бренд спортивных электромобилей, разработал улучшенный бизнес-план, направленный на увеличение прибыльности, что привело к реализации 54 600 автомобилей в 2023 году. Прошлый год также стал периодом представления четвертой модели в линейке — спортивного внедорожника Polestar 4, начавшего производство в ноябре. Первые клиенты получили свои электромобили уже через месяц после начала производства. В 2023 году Polestar расширил свой модельный ряд и планирует продолжать активное развитие в рамках Geely Holding Group.

Бренд smart успешно завершил прошлый год, представив инновационные электромобили премиум-класса после своего возрождения. Марка продолжает расширять свое мировое присутствие, завоевывая популярность в Китае, а также на рынках Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. На текущий момент бренд представлен в 22 странах мира и в 2023 году реализовал около 70 000 электромобилей. Совместные усилия Geely Holding Group и концерна Mercedes-Benz в цифровой трансформации бренда подчеркнули его преимущества.

Radar, новый бренд для ценителей активного образа жизни с ответственным отношением к природе, в свой первый год продаж достиг доли рынка электрических пикапов в 61,5%. Поставки электропикапов Radar в Китае обозначили формирование нового потребительского сегмента. Бренд также начал экспорт автомобилей в Южную Америку в конце 2023 года и планирует активно развиваться на зарубежных рынках в текущем году.

Бренд коммерческих автомобилей Farizon, входящий в Geely New Energy Commercial Vehicle Group, удвоил свою долю рынка за год, достигнув 20%. Бренд сохраняет лидерство в сегменте легких грузовиков на альтернативных источниках энергии в Китае. В 2023 году Farizon расширил свое присутствие в Юго-Восточной Азии и Ближнем Востоке, заключив новые стратегические соглашения в Таиланде и ОАЭ. Он также представил две новые модели: тяжелый грузовик Homtruck и коммерческий фургон SuperVAN, построенные на современной архитектуре GXA-M.

LEVC (London Electric Vehicle Company) в 2023 году объявила о превращении из производителя такси люкс-класса в ведущего производителя электромобилей, представив новую электрическую модель L380. Она построена на модульной архитектуре SOA (Space Oriented Architecture), что позволяет бренду реализовать инновационные решения с нулевыми выбросами и занять новые сегменты рынка. LEVC также получила признание, превысив 50% доли в лицензированных такси Лондона с электрической моделью LEVC TX.

Планы на 2024 год включают рост спроса на электромобили и альтернативные автомобили для всех брендов холдинга Geely. Многие из них представят новые электрифицированные модели, начиная с 2024 года. Кроме того, многие новинки будут построены на общей фирменной архитектуре (SEA), что позволит не только получить технологическое преимущество, но и снизить производственные издержки, повысив рентабельность. Geely Auto Group планирует реализовать 1,9 миллиона автомобилей в 2024 году, что на 18% больше, чем в 2023 году. Zeekr стремится удвоить продажи премиальных электромобилей, достигнув более 200 000 единиц, а Polestar намерен увеличить свою прибыльность и годовой объем продаж до 150 000 единиц к 2025 году.