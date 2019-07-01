Peugeot и Citroёn доступны по программам льготного лизинга

Peugeot и Citroёn доступны по программам льготного лизинга
Июль 01 20:35 2019

С 1 июля 2019 году бренды Peugeot и Citroёn присоединились к государственной программе льготного автомобильного лизинга, представленной Минпромторгом РФ

Условия программ льготного лизинга распространяются на все модели коммерческих автомобилей Peugeot и Citroёn, производимые в России: Peugeot Traveller, Citroёn Space Tourer, Peugeot Expert и Citroёn Jumpy.

Все вышеупомянутые модели брендов Peugeot и Citroёn можно приобрести на условиях льготного финансового лизинга со скидкой на оплату авансового лизингового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

Чтобы воспользоваться программой льготного лизинга, клиенту нужно выбрать автомобиль в салоне дилеров Peugeot и Citroёn, заключить договор финансовой аренды с лизинговой компаний, участвующей в программе, после чего приобретенный лизинговой компанией автомобиль  передается клиенту в лизинг, при этом лизинговая компания предоставляет скидку на оплату авансового платежа до 10% от стоимости автомобиля.

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AMSRUS
AMSRUS

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