Мировая премьера электрического минивэна Concept EQV

Mercedes-Benz планирует запустить производство электрического минивэна в премиум-сегменте

Мировая премьера первого полностью электрического минивэна в премиум-сегменте: Concept EQV от Mercedes-Benz сочетает в себе возможности экологически чистого транспорта и впечатляющую динамику движения с максимумом функциональности и элегантным дизайном. Концепт будет впервые представлен публике на Женевском автосалоне с 7-17 марта 2019 г. Подразделение малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz планирует запустить серийное производство автомобиля на основе Concept EQV уже в ближайшем будущем.

Среди технических достоинств минивэна – запас хода до 400 км и возможность быстрой подзарядки, добавляющая еще 100 км всего за 15 минут. Более того, минивэн предлагает превосходный уровень комфорта в салоне и максимум функциональности, в том числе благодаря широкому выбору настроек сидений.

Этот минивэн может найти широкое применение, к примеру, как исключительно функциональный и разносторонний автомобиль, он прекрасно подойдет как для семейного досуга, так и для спортивного отдыха. В то же время в сфере VIP-перевозок автомобиль может предложить все необходимое оснащение и исключительно высокий уровень комфорта в качестве дополнительного аргумента.

“Подразделение малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz продолжает процесс электрификации своего портфолио. Следующим шагом стало появление Concept EQV. Этот концепт предлагает все традиционные решения для данного сегмента, которые клиенты Mercedes-Benz уже хорошо знают, ценят и ожидают. Друг семьи, спутник на отдыхе или автомобиль для поездок в роскошной обстановке, и все это в сочетании с полностью электрическим приводом обещает Concept EQV блестящее будущее. Поэтому мы особенно рады, что скоро сможем предложить серийную модель на базе этого концепт-кара”, – говорит Вилфрид Порт, член Правления Daimler AG, ответственный за персонал и трудовые отношения в подразделении малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz.

Concept EQV – очередное подтверждение тому, что высокотехнологичный бренд EQ постоянно развивается. Mercedes-Benz основал этот бренд в 2016 г., создав “Concept EQ”. В 2017 г. на Франкфуртском автосалоне в сегменте компактных автомобилей был продемонстрирован концепт-кар Concept EQA. А в сентябре 2018 г. бренд представил свой первый серийный автомобиль: кроссовер с электроприводом EQC. Премиальный минивэн Concept EQV, в котором могут быть установлены до восьми посадочных мест, дополнит этот модельный ряд.

Мотор на 150 кВт емкостью 100 кВт·ч обеспечивает запас хода до 400 км

Concept EQV оснащен компактным электроприводом (eATS) на передние колеса мощностью 150 кВт. Электромотор, коробка передач с фиксированными передаточными отношениями, система охлаждения и силовая электроника образуют компактный и цельный силовой блок.

Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт·ч делает показатель запаса хода – 400 км – вполне реалистичным. А благодаря максимальной скорости 160 км/ч удовольствие от вождения Вам гарантировано, даже за городской чертой.

Концепт можно зарядить из дома через настенное зарядное устройство Mercedes-Benz или обычную розетку, что чрезвычайно удобно. Для еще большего удобства в повседневной жизни доступна функция быстрой подзарядки: аккумуляторную батарею можно подзарядить всего за 15 минут, чтобы заряда хватило еще на 100 км.

Никаких компромиссов в том, что касается функциональности

Минивэн Mercedes-Benz отвечает высочайшим требованиям к функциональности и гибкости в применении, и во всех этих областях полностью электрическая версия не идет ни на какие компромиссы. Батарея установлена под днищем, благодаря чему все пространство салона доступно без ограничений.

К примеру, оборудованный шестью отдельными сиденьями Concept EQV представляет собой идеальный автомобиль для пассажирских перевозок, который отвечает всем требованиям к VIP-транспорту. Широкие возможности настройки сидений делают его практичным семейным автомобилем, а также прекрасным вариантом для перевозки спортивного снаряжения и оборудования для отдыха. С выходом Concept EQV бренд Mercedes-Benz представляет чрезвычайно разносторонний, полностью электрический концепт-кар, который легко можно переоборудовать в 7- или 8-местный автомобиль с отдельными сиденьями или рядами сидений.

Будучи членом семейства EQ, минивэн также пользуется всеми преимуществами экосистемы для электромобилей, созданной этим высокотехнологичным брендом: от профессиональных рекомендаций и целого спектра доступных сервисов и до инфраструктуры зарядных станций и даже усовершенствованной навигационной системы, которая учитывает уровень заряда батареи. Также будут доступны приложения, которые позволяют дистанционно управлять системой климат-контроля или безналичным расчетом на зарядных станциях.

Узнаваемый облик благодаря стилю EQ

Все автомобили EQ объединяет узнаваемый дизайн. Бренд EQ отличает авангардный и самобытный визуальный ряд, который впечатляет с первого взгляда.

“Concept EQV воплощает в себе нашу концепцию “Прогрессивной роскоши”, соединяя вместе аналоговый и цифровой миры. Своим узнаваемым обликом и впечатляющим футуристическим силуэтом он обязан оригинальному дизайну EQ”, – утверждает Горден Вагенер, главный дизайнер Daimler AG. – “Прогрессивный дизайн экстерьера находит свое продолжение и в салоне, оживленном акцентирующими деталями, например, в золотисто-розовом цвете. Главный элемент в кабине Concept EQV, – новая интуитивно управляемая система MBUX”.

Мощь электрического привода подчеркивает динамичный дизайн экстерьера в стиле «электро». В центре внимания – решетка радиатора с хромированными вставками и светодиодной полосой – характерные элементы оформления в стиле EQ.

Весь кузов выкрашен в футуристичный серебристый цвет, в то время как в передней части кузова первое, что бросается в глаза, – это крупные воздухозаборники и две широкие, выгнутые хромированные вставки. Светодиодные головные фары подчеркивают характер и спортивную закалку концепт-кара. Это впечатление еще больше усиливается благодаря поджарому силуэту и 19-дюймовым легкосплавным колесным дискам, которые выглядят впечатляюще, даже когда автомобиль стоит на месте.

Стильная высокотехнологичная кабина с акцентирующими элементами в теплых тонах

Веянья эпохи электрических автомобилей, ее своеобразная эстетика отражаются не только снаружи, но и в салоне концепт-кара EQ. В стильной высокотехнологичной кабине упор делается на простое и интуитивно понятное управление. В основе взаимодействия между человеком и машиной – информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с самообучающейся системой голосового контроля и инновационными сетевыми функциями.

В характерном стиле бренда EQ, панель приборов из искусственной кожи в синем цвете “Midnight Blue” дополняют модные цветовые акценты в золотисто-розовом, напоминающем цвет медной обмотки тоне, которые добавляют теплых оттенков и оживляют интерьер. Особенно заметны яркие обрамляющие элементы дизайна. На информационно-развлекательной системе золотисто-розовый цвет источает тепло и элегантность, в то время как сенсорный экран и переключатель света заключены в окантовку цвета “темный хром”, а вентиляционные дефлекторы обрамлены в оттенок “темное серебро”.

Подлокотники исполнены из кожи nappa синего цвета с золотисто-розовой прострочкой, которая создает интригующий контраст. Такой же эффект создает и прострочка на сидениях. Кроме того, обивка подушек сидений из кожи nappa черного цвета и элементы темно-синего цвета на спинках сидений вносят разнообразие в цветовую палитру. В результате весь салон словно разделен на две части: синий преобладает в верхней части панели приборов, в то время как в нижней части доминирует черный цвет – это не только смотрится элегантно, но и подчеркивает высокотехнологичное наполнение интерьера. Если заглянуть в салон снаружи, то в верхней части салона сразу же можно заметить элементы оформления спинок сидений в синем цвете.

EQ – экосистема для электромобилей: от автомобиля до инфраструктуры зарядных станций

Бренд высокотехнологичных продуктов EQ предлагает комплексную экосистему для электромобилей, которая объединяет продукты, услуги, технологии и инновации, начиная от электромобилей и настенных зарядных устройств и заканчивая сервисами подзарядки и целой инфраструктурой зарядных станций. При этом само название EQ означает “Электрический интеллект” (“Electric Intelligence”) – формула, выведенная на основе ценностей бренда “Эмоции и интеллект”.

Наряду с комплексными решениями, которые предлагают максимально возможную выгоду для клиентов благодаря использованию передовых технологий, не менее важной составляющей этого бренда является способность вызывать удивление и восхищение. Всеобъемлющая стратегия электрификации, которая сейчас реализуется в портфеле продуктов, позволяет бренду Mercedes-Benz еще ближе познакомить своих клиентов с брендом высокотехнологичных продуктов EQ.

Процесс начинается с широкомасштабной электрификации современных двигателей внутреннего сгорания, так называемых «мягких гибридов», с использованием технологии “EQ Boost”.

Еще один очень важный аспект – постоянная продолжающаяся кампания в области подключаемых гибридных автомобилей.

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