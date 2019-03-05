Мировая премьера электрического минивэна Concept EQV

Мировая премьера первого полностью электрического минивэна в премиум-сегменте: Concept EQV от Mercedes-Benz сочетает в себе возможности экологически чистого транспорта и впечатляющую динамику движения с максимумом функциональности и элегантным дизайном. Концепт будет впервые представлен публике на Женевском автосалоне с 7-17 марта 2019 г. Подразделение малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz планирует запустить серийное производство автомобиля на основе Concept EQV уже в ближайшем будущем.
Среди технических достоинств минивэна – запас хода до 400 км и возможность быстрой подзарядки, добавляющая еще 100 км всего за 15 минут. Более того, минивэн предлагает превосходный уровень комфорта в салоне и максимум функциональности, в том числе благодаря широкому выбору настроек сидений.
Этот минивэн может найти широкое применение, к примеру, как исключительно функциональный и разносторонний автомобиль, он прекрасно подойдет как для семейного досуга, так и для спортивного отдыха. В то же время в сфере VIP-перевозок автомобиль может предложить все необходимое оснащение и исключительно высокий уровень комфорта в качестве дополнительного аргумента.
“Подразделение малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz продолжает процесс электрификации своего портфолио. Следующим шагом стало появление Concept EQV. Этот концепт предлагает все традиционные решения для данного сегмента, которые клиенты Mercedes-Benz уже хорошо знают, ценят и ожидают. Друг семьи, спутник на отдыхе или автомобиль для поездок в роскошной обстановке, и все это в сочетании с полностью электрическим приводом обещает Concept EQV блестящее будущее. Поэтому мы особенно рады, что скоро сможем предложить серийную модель на базе этого концепт-кара”, – говорит Вилфрид Порт, член Правления Daimler AG, ответственный за персонал и трудовые отношения в подразделении малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz.
Concept EQV – очередное подтверждение тому, что высокотехнологичный бренд EQ постоянно развивается. Mercedes-Benz основал этот бренд в 2016 г., создав “Concept EQ”. В 2017 г. на Франкфуртском автосалоне в сегменте компактных автомобилей был продемонстрирован концепт-кар Concept EQA. А в сентябре 2018 г. бренд представил свой первый серийный автомобиль: кроссовер с электроприводом EQC. Премиальный минивэн Concept EQV, в котором могут быть установлены до восьми посадочных мест, дополнит этот модельный ряд.
Concept EQV оснащен компактным электроприводом (eATS) на передние колеса мощностью 150 кВт. Электромотор, коробка передач с фиксированными передаточными отношениями, система охлаждения и силовая электроника образуют компактный и цельный силовой блок.
Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт·ч делает показатель запаса хода – 400 км – вполне реалистичным. А благодаря максимальной скорости 160 км/ч удовольствие от вождения Вам гарантировано, даже за городской чертой.
Концепт можно зарядить из дома через настенное зарядное устройство Mercedes-Benz или обычную розетку, что чрезвычайно удобно. Для еще большего удобства в повседневной жизни доступна функция быстрой подзарядки: аккумуляторную батарею можно подзарядить всего за 15 минут, чтобы заряда хватило еще на 100 км.
Минивэн Mercedes-Benz отвечает высочайшим требованиям к функциональности и гибкости в применении, и во всех этих областях полностью электрическая версия не идет ни на какие компромиссы. Батарея установлена под днищем, благодаря чему все пространство салона доступно без ограничений.
К примеру, оборудованный шестью отдельными сиденьями Concept EQV представляет собой идеальный автомобиль для пассажирских перевозок, который отвечает всем требованиям к VIP-транспорту. Широкие возможности настройки сидений делают его практичным семейным автомобилем, а также прекрасным вариантом для перевозки спортивного снаряжения и оборудования для отдыха. С выходом Concept EQV бренд Mercedes-Benz представляет чрезвычайно разносторонний, полностью электрический концепт-кар, который легко можно переоборудовать в 7- или 8-местный автомобиль с отдельными сиденьями или рядами сидений.
Будучи членом семейства EQ, минивэн также пользуется всеми преимуществами экосистемы для электромобилей, созданной этим высокотехнологичным брендом: от профессиональных рекомендаций и целого спектра доступных сервисов и до инфраструктуры зарядных станций и даже усовершенствованной навигационной системы, которая учитывает уровень заряда батареи. Также будут доступны приложения, которые позволяют дистанционно управлять системой климат-контроля или безналичным расчетом на зарядных станциях.
Все автомобили EQ объединяет узнаваемый дизайн. Бренд EQ отличает авангардный и самобытный визуальный ряд, который впечатляет с первого взгляда.
“Concept EQV воплощает в себе нашу концепцию “Прогрессивной роскоши”, соединяя вместе аналоговый и цифровой миры. Своим узнаваемым обликом и впечатляющим футуристическим силуэтом он обязан оригинальному дизайну EQ”, – утверждает Горден Вагенер, главный дизайнер Daimler AG. – “Прогрессивный дизайн экстерьера находит свое продолжение и в салоне, оживленном акцентирующими деталями, например, в золотисто-розовом цвете. Главный элемент в кабине Concept EQV, – новая интуитивно управляемая система MBUX”.
Мощь электрического привода подчеркивает динамичный дизайн экстерьера в стиле «электро». В центре внимания – решетка радиатора с хромированными вставками и светодиодной полосой – характерные элементы оформления в стиле EQ.
Весь кузов выкрашен в футуристичный серебристый цвет, в то время как в передней части кузова первое, что бросается в глаза, – это крупные воздухозаборники и две широкие, выгнутые хромированные вставки. Светодиодные головные фары подчеркивают характер и спортивную закалку концепт-кара. Это впечатление еще больше усиливается благодаря поджарому силуэту и 19-дюймовым легкосплавным колесным дискам, которые выглядят впечатляюще, даже когда автомобиль стоит на месте.
Стильная высокотехнологичная кабина с акцентирующими элементами в теплых тонах
Веянья эпохи электрических автомобилей, ее своеобразная эстетика отражаются не только снаружи, но и в салоне концепт-кара EQ. В стильной высокотехнологичной кабине упор делается на простое и интуитивно понятное управление. В основе взаимодействия между человеком и машиной – информационно-развлекательная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) с самообучающейся системой голосового контроля и инновационными сетевыми функциями.
В характерном стиле бренда EQ, панель приборов из искусственной кожи в синем цвете “Midnight Blue” дополняют модные цветовые акценты в золотисто-розовом, напоминающем цвет медной обмотки тоне, которые добавляют теплых оттенков и оживляют интерьер. Особенно заметны яркие обрамляющие элементы дизайна. На информационно-развлекательной системе золотисто-розовый цвет источает тепло и элегантность, в то время как сенсорный экран и переключатель света заключены в окантовку цвета “темный хром”, а вентиляционные дефлекторы обрамлены в оттенок “темное серебро”.
Подлокотники исполнены из кожи nappa синего цвета с золотисто-розовой прострочкой, которая создает интригующий контраст. Такой же эффект создает и прострочка на сидениях. Кроме того, обивка подушек сидений из кожи nappa черного цвета и элементы темно-синего цвета на спинках сидений вносят разнообразие в цветовую палитру. В результате весь салон словно разделен на две части: синий преобладает в верхней части панели приборов, в то время как в нижней части доминирует черный цвет – это не только смотрится элегантно, но и подчеркивает высокотехнологичное наполнение интерьера. Если заглянуть в салон снаружи, то в верхней части салона сразу же можно заметить элементы оформления спинок сидений в синем цвете.
EQ – экосистема для электромобилей: от автомобиля до инфраструктуры зарядных станций
Бренд высокотехнологичных продуктов EQ предлагает комплексную экосистему для электромобилей, которая объединяет продукты, услуги, технологии и инновации, начиная от электромобилей и настенных зарядных устройств и заканчивая сервисами подзарядки и целой инфраструктурой зарядных станций. При этом само название EQ означает “Электрический интеллект” (“Electric Intelligence”) – формула, выведенная на основе ценностей бренда “Эмоции и интеллект”.
Наряду с комплексными решениями, которые предлагают максимально возможную выгоду для клиентов благодаря использованию передовых технологий, не менее важной составляющей этого бренда является способность вызывать удивление и восхищение. Всеобъемлющая стратегия электрификации, которая сейчас реализуется в портфеле продуктов, позволяет бренду Mercedes-Benz еще ближе познакомить своих клиентов с брендом высокотехнологичных продуктов EQ.
Процесс начинается с широкомасштабной электрификации современных двигателей внутреннего сгорания, так называемых «мягких гибридов», с использованием технологии “EQ Boost”.
Еще один очень важный аспект – постоянная продолжающаяся кампания в области подключаемых гибридных автомобилей.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru