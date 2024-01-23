Exlantix – это новый бренд электрических автомобилей, представленный на рынке

Совет Директоров АО «Чери автомобили рус» принял решение о представлении на российском рынке нового премиального бренда электрических автомобилей под названием Exlantix. Замечательно, что Россия станет первым страной-экспортером для этого бренда.

Компания гордится анонсированием запуска полностью нового премиального бренда электрических автомобилей – Exlantix. Этот момент означает наступление новой эры в автомобильной промышленности России, где экологическая устойчивость и инновационные технологии становятся важными приоритетами.

«Наша цель – не просто создавать автомобили, но вдохновлять перемены. Новый премиальный бренд электрических автомобилей станет символом инноваций, стиля и ответственности перед будущим поколением», – подчеркнул директор бренда Exlantix в России, Гу Шуай.

Exlantix – результат многолетнего опыта в автомобильной промышленности Китая, сфокусированного на разработке передовых, эффективных и электроэнергетических автомобилей для улучшения качества жизни и создания более экологичной среды.

Начало продаж запланировано на лето текущего года. Первой моделью на рынке будет представлен четырехдверный электро-купе Exlantix ES.

Практически полностью прозрачная крыша с функцией автозатемнения формирует стильную аэродинамическую линию, открывая панорамный вид. Агрессивный дизайн передних фар автомобиля дополняют два внешних ISD-модуля, состоящих из двух матричных дисплеев, обеспечивающих взаимодействие автомобиля с внешним миром.

Технические характеристики впечатляют самого требовательного водителя: значительный запас хода в 650 км, обеспечиваемый мощной 82-кВт/ч 800-вольтовой батареей последнего поколения от CATL. Автомобиль оснащен современным разъемом постоянного тока CCS2, и при использовании зарядной станции Ultra Charge может восполнить заряд с 30% до 80% всего за 15 минут. В рамках развития бренда в России планируется активное создание зарядной инфраструктуры на базе дилерских предприятий.

Кроме того, Exlantix ES оснащен вентилируемой тормозной системой с 6-ти поршневыми суппортами и активным анти-крылом.

Приятно поразит также обширный набор интеллектуальных ассистентов – более 30 настройки для российского рынка, что обеспечивает высший уровень безопасности и комфорта.

Среди них – система автоматической парковки с идеальной логикой работы, система адаптивного круиз-контроля с учетом различных дорожных ситуаций, Face ID и многое другое.

Не последнюю роль играет уровень комфорта: 23 динамики аудиосистемы, массаж и ароматизация, электропривод всех четырех дверей с доводчиками, интернет-сервисы, развлекательная система и многое другое.