Обновленному Mercedes-AMG C43 добавили мощности
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Обновленному Mercedes-AMG C43 добавили мощности
Март 06 15:03 2018

Mercedes-Benz обновила «подогретый» вариант модели C-Class с индексом «43».

Седан, публичная премьера которого состоится 6 марта на Женевском автосалоне, получил более мощный двигатель.

Mercedes-AMG C43 4Matic оснастили модернизированным трехлитровым агрегатом V6, в котором применили увеличенные турбины. В результате отдача мотора повысилась с 367 до 390 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент остался прежним — 520 Нм.

Как и прежде, Mercedes-AMG C43 с кузовом «седан» способен набирать первую «сотню» за 4,7 секунды, а универсал разгоняется с места до «сотни» на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Mercedes-AMG C43 4Matic, как пишет autonews, можно отличать от предшественника по слегка видоизмененной радиаторной решетке с фирменным «двойным лезвием», другому переднему и заднему бамперу, увеличенному диффузору, иному спойлеру, а также другим сдвоенным патрубкам выпускной системы.

Как и обновленный стандартный C-Class, рестайлинговый C43 будет доступен с полностью цифровой приборной панелью, а также с модернизированным мультимедийным комплексом Comand с 12,3-дюймовым дисплеем и особым меню от AMG.

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  Article "tagged" as:
C-ClassC43Mercedes-BenzЖеневский автосалон 2018
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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