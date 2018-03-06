Обновленному Mercedes-AMG C43 добавили мощности 6

Mercedes-Benz обновила «подогретый» вариант модели C-Class с индексом «43».

Седан, публичная премьера которого состоится 6 марта на Женевском автосалоне, получил более мощный двигатель.

Mercedes-AMG C43 4Matic оснастили модернизированным трехлитровым агрегатом V6, в котором применили увеличенные турбины. В результате отдача мотора повысилась с 367 до 390 лошадиных сил. Максимальный крутящий момент остался прежним — 520 Нм.

Как и прежде, Mercedes-AMG C43 с кузовом «седан» способен набирать первую «сотню» за 4,7 секунды, а универсал разгоняется с места до «сотни» на 0,1 секунды медленнее. Максимальная скорость принудительно ограничена электроникой на отметке 250 км в час.

Mercedes-AMG C43 4Matic, как пишет autonews, можно отличать от предшественника по слегка видоизмененной радиаторной решетке с фирменным «двойным лезвием», другому переднему и заднему бамперу, увеличенному диффузору, иному спойлеру, а также другим сдвоенным патрубкам выпускной системы.

Как и обновленный стандартный C-Class, рестайлинговый C43 будет доступен с полностью цифровой приборной панелью, а также с модернизированным мультимедийным комплексом Comand с 12,3-дюймовым дисплеем и особым меню от AMG.