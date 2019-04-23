Стали известны цены на новое поколение KIA Soul

Компания KIA Motors Russia & CIS HQ объявляет цены и комплектации нового, третьего поколения стильного городского кроссовера Soul.

На российском рынке новый KIA Soul будет представлен в одиннадцати комплектациях, в том числе и в спортивной версии GT Line.

Российским клиентам будет предложен выбор из трех вариантов четырехцилиндровых бензиновых двигателей. Автомобили с атмосферными моторами 1,6 MPI (123 л. с.) могут быть оснащены как механической, так и автоматической коробкой передач с шестью передачами. Двигатель 2,0 MPI (150 л. с.) предлагается только в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Самый мощный двигатель, имеющий турбонаддув и систему непосредственного впрыска топлива 1,6 T-GDI (200 л. с.) в версии GT Line агрегатируется с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DCT с двумя сцеплениями.

Новый KIA Soul будет предлагаться в 9 вариантах одноцветной окраски кузова, из которых 6 цветов новые, а также в четырех двухцветных комбинациях.

Вне зависимости от комплектации новый Soul оснащается дисковыми передними и задними тормозами, ABS, системой курсовой устойчивости ESC, интегрированной системой активного управления VSM, ассистентом экстренного торможения BAS, ассистентом старта на подъеме НАС, системой мониторинга давления в шинах TPMS.

Все Soul имеют 6 подушек безопасности: фронтальные, боковые и шторки по длине салона, а также иммобилайзер, центральный замок с функцией блокировки дверей при начале движения, механический стояночный тормоз.

Новый Soul оснащается мультифункциональным рулевым колесом c возможностью регулировки положения руля по высоте и вылету. Спинки задних сидений во всех комплектациях имеют возможность складывания в пропорции 60:40. Предусмотрена возможность установки детского кресла при помощи креплений ISOFIX. Удобство использования багажного отсека повышают возможность установки пола багажника в двух разных уровнях и крючки для крепления фиксирующей багаж сетки.

Classic

В начальной комплектации Classic новый Soul оснащается двигателем 1,6 MPI и может иметь как механическую, так и автоматическую шестиступенчатую коробку передач. Стоимость автомобиля составит, соответственно, 1 029 900 и 1 089 900 рублей. В этой комплектации в фирменный пакет KIA для российского рынка «Теплые опции» входит подогрев форсунок омывателя лобового стекла и боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом.

KIA Soul Classic комплектуется колесами со стальными дисками и шинами 205/60 R16. Передний и задний бамперы имеют вставки из черного пластика. Панель приборов оснащена монохромным центральным TFT-дисплеем с диагональю 3,5 дюйма.

Штатная аудиосистема с поддержкой формата МР3 имеет цветной дисплей 3,8” и 6 динамиков. Водитель имеет возможность настройки усилия на руле при помощи селектора режимов Flex Steer, а при комплектации автоматической трансмиссией – предлагается система выбора режимов движения.

Drive Mode Select, меняющая также настройки двигателя и трансмиссии.

В комплектации Comfort KIA Soul третьего поколения также предлагается с двигателем 1,6 MPI 123 л. с., с механической или автоматической шестиступенчатой трансмиссией, по цене 1 089 900 или 1 139 900 рублей соответственно.

Внешне автомобили в этой комплектации отличаются 16-дюймовыми легкосплавными литыми дисками и наличием противотуманных фар. Пакет «Теплые опции» дополняется подогревом передних сидений.

Рулевое колесо и ручка селектора трансмиссии имеют кожаную отделку. Между передними сидениями устанавливается центральный подлокотник с отсеком для хранения вещей, имеется двухзонным климат-контролем. Для удобства водителя предлагается ключ с возможностью дистанционного управления центральным замком.

Luxe

В комплектации Luxe новый KIA Soul может быть оснащен как двигателем 1,6 MPI (123 л. с.), так и двигателем 2,0 MPI (150 л. с.), в любом случае сочетающимися с шестиступенчатой автоматической трансмиссией.

Стоимость автомобилей составит 1 219 900 и 1 259 900 рублей соответственно. В данной комплектации на Soul устанавливаются 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках, с размерностью шин 215/55 R17.

KIA Soul Luxe имеет проекционные (линзованные) основные фары и LED дневные ходовые огни. Начиная с этой комплектации предлагается возможность выбора двуцветной окраски кузова. Автомобиль оснащается круиз-контролем, мультимедийной аудиосистема с дисплеем 7 дюймов, поддержкой технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, задними датчиками парковки и камерой заднего обзора с динамической разметкой. Пакет «Теплые опции» дополняется подогревом задних сидений, обогревом руля и электрическим отопителем салона.

Prestige

B комплектации Prestige новый KIA Soul также может иметь двигатели 1,6 MPI 123 л. с., или 2,0 MPI 150 л. с., в сочетании с шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Стоимость автомобиля составит 1 359 900 или 1 399 900 рублей соответственно.

Soul в комплектации Prestige отличается 18-дюймовыми колесами (размерность шин 235/45 R18) на легкосплавных дисках, полностью светодиодной светотехникой, рейлингами на крыше, декоративной нижней защитой заднего бампера серебристого цвета, глянцевой отделкой нижней части корпусов наружных зеркал и хромированными дверными ручками.

Автомобиль оснащается системой бесключевого доступа Smart Key, запуском двигателя при помощи кнопки и передними парковочными датчиками. Сиденье водителя имеет электрорегулировку.

Для комфорта пассажиров предусмотрена тонировка стекол задних дверей и задней части салона. Также в интерьере предлагаются декоративные элементы с отделкой матовым хромом и черным глянцем, кожаная отделка козырька панели приборов, декоративные вставки из искусственной кожи, задний центральный подлокотник с подстаканниками.

Устанавливается панель приборов Supervision с цветным TFT-дисплеем 4,2 дюйма и электрохромное салонное зеркало заднего вида, а также панель беспроводной зарядки мобильного телефона в передней консоли и разъемы USB. В багажнике предусмотрена фиксирующая сетка для багажа и дополнительная розетка 12 V.

Еще более высокий уровень оснащения предполагает комплектация Premium, в которой новый KIA Soul доступен только с двигателем 2,0 MPI (150 л. с.) и автоматической шестиступенчатой коробкой передач.

Стоимость такого автомобиля составит 1 579 900 рублей. Салон имеет кожаную отделку и декоративную подсветку Mood Lamp. Набор систем безопасности дополняется системой контроля слепых зон BSD и ассистентом выезда с парковки задним ходом RCTA.

Электрорегулировки предусмотрены как для сиденья водителя, так и для переднего пассажирского сиденья. Устанавливается мультимедийная система с навигацией, цветным дисплеем 10,25” и поддержкой технологии интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto. Аудиосистема премиум-класса Harman/Kardon имеет внешний усилитель, 10 динамиков и сабвуфер. В пакет «Теплые опции» входит также электрообогрев лобового стекла по всей его поверхности.

Premium+

Поклонникам самых современных технологий безопасности и помощи водителю адресована комплектация Premium+, дополненная комплексом высокотехнологичных систем безопасности и помощи Drive Wise:

система удержания движения в полосе LKA

система мониторинга усталости водителя DAW

aвтоматическая система экстренного торможения FCA

ассистент управления дальним светом НВА

интеллектуальный круиз-контроль SCC.

Отличительными особенностями версии Premium+ является оснащение передних сидений системой вентиляции, наличие люка с электроприводом в крыше и контурной атмосферной подсветки салона Mood Lamp. Внешне KIA Soul Premium+ отличается не только вставками из черного глянца в переднем и заднем бампере, но и их хромированной окантовкой. В комплектации Premium+ новый KIA Soul будет предлагаться по цене 1 649 900 рублей.

Soul GT Line

Клиентам, желающим, чтобы их новый KIA Soul имел более динамичный характер и выглядел наиболее ярко и спортивно – адресована версия Soul GT Line. В этой версии яркий городской кроссовер оснащается 200-сильным двигателем 1,6 T GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива, а также семиступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией 7DCT.

Стоимость KIA Soul GT Line составит 1 629 900 рублей. Эта версия имеет значительные отличия как снаружи, так и в интерьере. Soul GT Line не оснащается рейлингами на крыше и люком, имеет оригинальный дизайн переднего и заднего бампера и колесных дисков, красные декоративные вставки, сдвоенную выхлопную трубу и глянцевую отделку решетки радиатора с хромированной окантовкой.

Технически эта, самая мощная версия модели, отличается также увеличенной размерностью передних тормозных дисков. Сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и ткани с красной прострочкой, также красную контрастную прострочку имеют отдельные элементы отделки салона. Устанавливается спортивный руль GT Line с усеченной в нижней части формой обода.

Все KIA Soul нового поколения для российского рынка производятся на заводе «Автотор» в Калининграде, имеют уникальную заводскую гарантию – 5 лет или 150 000 км пробега.