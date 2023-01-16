Двигатель Chery четвертого поколения с циклом Миллера Двигатель Chery G4G15

Компания Chery начала производство двигателя четвертого поколения G4G15. Новый двигатель будет устанавливаться на автомобили серийного производства во 2-ом квартале 2023 года

Инженеры компании спроектировали двигатель c повышенной производительностью и низким расходом топлива. G4G15 является первым представителем нового технологичного четвертого поколения двигателей. Он использует передовые технологии – работает по циклу Миллера, обладает двухточечным впрыском топлива, раздельным охлаждением блока и головки цилиндров, двойным термостатом (электронным термостатом/термостатом двойного действия), системой EGR с жидкостным охлаждением промежуточного охладителя. В сравнении с двигателем второго поколения, удельный вес двигателя четвертого поколения снижен на 30%, расход топлива снижен на 12%, а крутящий момент на низких и средних оборотах увеличен на 10%.

Новый двигатель обеспечит компании дальнейшее стабильное присутствие в автомобильной отрасли и выведет автомобили холдинга CHERY на новый технологический уровень. Компания с момента основания, c 1997 года, является приверженцем технологий и инноваций. Первый двигатель CHERY был официально снят с производственной линии в 1999 году, что не только обозначило возможность CHERY производить высококачественные автомобили, но и непосредственно заложило основу для технологического развития компании.

В последние годы девять моделей двигателей CHERY вошли в десятку лучших двигателей Китая, они экспортируются в Соединенные Штаты, Турцию, Германию, Японию и другие регионы, включая многие предприятия мирового класса, такие как Kawasaki Heavy Industries, Ltd. и John Deere.