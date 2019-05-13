ŠKODA в 27-й раз выступает генеральным спонсором мирового первенства чемпионата мира по хоккею

ŠKODA представит на Чемпионате мира IIHF обновленную модель SUPERB

«В этом году ŠKODA особым образом соединит традиции и будущее на Чемпионате мира IIHF, — комментирует Алан Фави (Alain Favey), член Совета директоров ŠKODA AUTO, ответственный за продажи и маркетинг. — Годы нашего успешного сотрудничества уже вошли в историю. Кроме того, в этом году мы впервые представим новую модель прямо на арене чемпионата, что говорит о важности этого события для бренда».

Спустя восемь лет после последнего Чемпионата мира по хоккею в Словакии, Международная федерация по хоккею IIHF вновь выбрала эту страну для проведения игр. Сильнейшие 16 команд со всего мира сражаются за победу с 10 по 26 мая. Матчи проводятся в столице Словакии Братиславе на стадионе Slovnaft Aréna и в городе Кошице на стадионе Steel Aréna.

Чешский бренд находится в центре внимания на всех 64 играх чемпионата. Например, логотип ŠKODA размещен на бортах арены и ледовом покрытии на обоих стадионах. Кроме того, марка разместила три модели – городской SUV ŠKODA KAMIQ, новую компактную модель ŠKODA SCALA и спортивную версию внедорожника ŠKODA KODIAQ RS – непосредственно за бортами, где они несомненно попадают в объектив телекамер. Благодаря этому бренд ŠKODA сможет охватить широкую аудиторию – по прогнозам, телевизионные и онлайн-трансляции матчей в этом году посмотрят более миллиарда человек.

23 мая, во время четвертьфинального матча, ŠKODA проведет мировую премьеру обновленной модели SUPERB. Флагман чешского бренда, история которого уходит корнями в 1930-е годы, получит все самые последние инновации по части дизайна, технологий и функциональности.

В Словакии, хозяйке чемпионата в этом году, ŠKODA является самым популярным брендом автомобилей. Только в 2018 году здесь было реализовано 21,900 автомобилей, а самыми востребованными моделями у местных клиентов являются FABIA, OCTAVIA и RAPID. Генеральный спонсор и транспортный партнер на протяжении более четверти века ŠKODA поддерживает Чемпионат мира по хоккею IIHF в качестве транспортного партнера с 1992 года. С 1993 года чешский бренд стал генеральным спонсором мероприятия.

Это сотрудничество между ŠKODA и Международной федерацией по хоккею IIHF является самым продолжительным в истории мировых спортивных состязаний, занесенным в книгу рекордов Гиннесса.

Каждый год ŠKODA передает организационному комитету чемпионата ключи от автопарка. В этом году он состоит из 50 автомобилей, включая популярные модели KODIAQ и KAROQ. Кроме того, ŠKODA является эксклюзивным партнером мобильного приложения IIHF, благодаря которому фанаты могу узнавать интересные истории из-за кулис чемпионата, а также интересную статистику.

Благодаря встроенной в приложение бегущей строке и оповещении о забитых голах, поклонники хоккея не упустят ни одного важного момента. Кроме того, они могут сделать свой прогноз каждого матча и поделиться им с друзьями. Приложение IIHF доступно для операционных систем Android и iOS.