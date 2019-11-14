Новый формат тест-драйва Mazda3

Представительство компании Mazda в России анонсирует старт программы персонального тест-драйва Mazda3

Услуга доступна в московском регионе с ноября. Новый формат тест-драйва позволит большему числу водителей познакомиться с автомобилями Mazda и философией их создания.

Тест-драйв доступен в любой точке города и в любое время. Участие происходит на основании предварительной регистрации через официальный сайт. На выбор предоставляются автомобили Mazda3 в кузове хэтчбек или седан. К тест-драйву допускаются граждане РФ старше 21 года со стажем вождения более 1 года. Лимит времени составляет один час.

Андрей Глазков, директор по маркетингу Mazda Motor RUS: «По телефону клиент выбирает удобное место в Москве и часовой интервал между с 10 до 20. На следующий день консультант доставляет автомобиль. В результате участник тест-драйва едет по привычному маршруту в новом автомобиле, который он примеряет к своей жизни».

Mazda3 – первый представитель нового, седьмого поколения автомобилей Mazda. В основе построения автомобиля – новая архитектура SKYACTIV-Vehicle. Ориентированный на водителя дизайн интерьера способствует комфортному и интуитивному управлению всеми системами автомобиля. В России Mazda3 представлена с двумя двигателями линейки SKYACTIV-G 1.5 (120 л.с.) и 2.0 (150 л.с.). Mazda3 оснащена системой G-Vectoring Control Plus и впервые для российских комплектаций автомобилей Mazda, на Mazda3 представлен адаптивный круиз-контроль с функцией Stop & Go – Mazda Radar Cruise Control (MRCC).