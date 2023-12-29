Итоги года: Suzuki 2023

Прошедший год стал важным для компании Suzuki благодаря значимым достижениям. Давайте вспомним основные события и глобальные инициативы бренда за уходящий год.

В России исполнилось четверть века с момента появления Suzuki на местном рынке. В 1998 году бренд впервые появился благодаря усилиям четырех дилерских центров и официального дистрибьютора автомобилей Suzuki, компании ITOCHU Corporation. Тогда на российскую почву была доставлена легендарная Suzuki Grand Vitara. С этого времени Suzuki постоянно расширяла сеть дилеров, которая на данный момент присутствует в более чем 40 крупных городах России.

Для Suzuki по всему миру особенно важны качественная сборка, надежность и безопасность, современные технологии, а также баланс между комфортом, мощностью и экономичностью. Высокий уровень обслуживания клиентов также является приоритетом бренда и соответствует японским стандартам качества. Вот уже четверть века российские клиенты оценивают все эти качества от Suzuki.

Всё для клиентов

Фокус развития бренда в 2023 году был сосредоточен на клиентоориентированности. Официальные дилеры Suzuki сфокусировались на обеспечении высокого уровня сервиса для владельцев автомобилей, оперируя квалифицированным персоналом, специализированным диагностическим оборудованием и придерживаясь стандартов производителя.

В течение года дилеры проводили сервисные акции, предлагая владельцам возможность качественно подготовить свои автомобили к дальнейшей эксплуатации, используя оригинальные запасные части. Акция также включала предложение оригинальных аксессуаров по сниженным ценам.

Весной владельцы автомобилей Suzuki могли получить профессиональную консультацию специалистов и пройти комплексную проверку своего автомобиля за 899 рублей у официального дилера.

В период активного цветения, с апреля по май, действовала сервисная акция «Наполни салон свежестью» у официальных дилеров, предоставляющая комплексные услуги для системы кондиционирования автомобилей Suzuki Vitara, Grand Vitara, SX4 Classic, Swift, Jimny, Splash и других моделей.

В сентябре состоялась акция «Готовь авто осенью, чтобы комфортно ездить зимой». Владельцы Suzuki могли пройти комплексную проверку автомобиля с использованием фирменного оборудования за 899 рублей и получить 30% скидку на работы в течение двух недель после проверки.

Клиентская служба оставалась на связи весь год, обеспечивая поддержку и решение вопросов клиентов. Сотрудники официальных дилерских центров Suzuki подтвердили свою квалификацию, завершив программу сертификации Suzuki Service Qualification System, соответствующую мировым стандартам и уровню, установленным в Японии.

На волне инноваций

Suzuki нацелена быть во главе технологических решений, предугадывая потребности клиентов и соответствуя текущим требованиям. В начале 2023 года на выставке AUTO EXPO в пригороде Дели состоялась мировая премьера концептуального электромобиля Suzuki eVX – модели BEV (Battery Electric Vehicle). Этот автомобиль объединяет в себе характерные черты внедорожных технологий Suzuki с передовыми функциями моделей на аккумуляторах. Дизайн модели призван отражать стиль Suzuki, а также переносить внедорожные традиции и философию бренда в эпоху электромобилей, снижая выбросы парниковых газов. Планируется выпустить Suzuki eVX на рынок к 2025 году.

Этот инновационный тренд продолжается с участием Suzuki в ралли “Дакар-2024” в Саудовской Аравии с 5 по 19 января 2024 года. В рамках программы “Миссия 1000” Suzuki будет тестировать инновационный автомобиль с водородным двигателем HySE-X1, разработанный исследовательской ассоциацией HySE, членом которой является Suzuki Motor Corporation. Эта программа стимулирует автопроизводителей разрабатывать углеродно-нейтральные технологии следующего поколения.

Еще одно новшество – разработка платформы автономного электромобиля в сотрудничестве с компанией Applied EV. Платформа Blanc Robot™ будет внедрена в Suzuki Jimny для автономного управления, управляемого центральной системой Digital Backbone™.

Совместно с LOMBY Inc. Suzuki разрабатывает базу для автономных роботов-курьеров, которые планируется зарегистрировать как “дистанционно управляемые микромобили” для легализации на дорогах Японии.

Наконец, благодаря сотрудничеству с SkyDrive Inc., Suzuki планирует выпуск первых летающих автомобилей весной 2024 года.

Рекорд скорости Suzuki Vitara был зарегистрирован в “Книге рекордов России”, демонстрируя превосходную адаптивность, надежность и маневренность, поддерживаемые классической АКПП Aisin и системой полного привода ALLGRIP SELECT.

Классические и новые модели от Suzuki

Прошедший год был отмечен появлением нескольких новинок в мотоциклах Suzuki. Например, на выставке EICMA 2023 в Милане (Италия) был представлен мотоцикл GSX-S1000GX, сочетающий в себе черты “супербайка” и “роскошного кроссовера”. Основным отличием этой модели является высокопроизводительный четырехтактный рядный четырехцилиндровый двигатель DOHC объемом 999 кубических сантиметров. Этот двигатель идеально подходит для различных условий дороги и стилей езды, будь то дальние путешествия или спортивные заезды. Мотоцикл-кроссовер GSX-S1000GX оборудован более чем двадцатью умными системами. Продажи этой модели стартовали в декабре 2023 года в Европе и Северной Америке.

Также на выставке EICMA 2023 в Милане была представлена модель GSX-8R, устанавливающая новые стандарты в линейке спортивных мотоциклов Suzuki. GSX-8R оснащена множеством современных интеллектуальных систем. Главной особенностью этой модели является компактный и мощный двухцилиндровый рядный двигатель объемом 776 кубических сантиметров. Он обеспечивает отличный баланс управляемой мощности и плавности хода на всех оборотах. Еще одной важной особенностью GSX-8R является уникальная система Suzuki Cross Balancer – патентованная технология кросс-балансировочного вала, способствующая плавной работе, подавлению вибрации и упрощению конструкции двигателя. Запуск продаж GSX-8R ожидается в Европе, Северной Америке и по всему миру в январе 2024 года.

Сделать мир лучше

В прошлом году Suzuki проявила высокий уровень социальной ответственности. Бренд активно вкладывался в области экологии и благотворительности, придерживаясь своей философии. Летом компания стала техническим партнером детского центра автомобильного дизайна, поддержав уникальный проект ежегодного фестиваля “Автокультура”. Suzuki Jimny, с его техничностью, геометрией и эргономикой, стал надежным помощником и заметным символом этого события.

Также, к концу года бренд активно сотрудничал с благотворительным фондом “Дом с маяком” и экологическим такси “Сборка”. Этот сервис, предлагающий раздельный сбор вторсырья, стал доступен жителям Москвы и Санкт-Петербурга.

С 2019 года Suzuki оказывает помощь Фонду “Дом с маяком”. Четыре года подряд три автомобиля Suzuki Vitara служат медицинскому персоналу выездной службы. Эти автомобили, обладающие высокими показателями безопасности и маневренности, оказывают существенную помощь сотрудникам Детского хосписа “Дом с маяком”. За 2023 год эти машины проехали более 90 000 километров, достигнув больше чем 270 пациентов хосписа в городах Московской области.

С целью поддержки важной экологической миссии “Сборки”, “СУЗУКИ МОТОР РУС” передала им автомобиль Suzuki SX4. Экотакси Suzuki SX4 вывезло самое большое количество вторичных материалов за день – 1080 килограмм, а за один раз – 305 килограмм.

Корпорация Suzuki продолжает свою работу по сохранению окружающей среды и внедрению передовых технологий в повседневную жизнь. Бренд также будет поддерживать социально значимые проекты в следующем году, при этом оставаясь верным своему приоритету – заботе о клиентах и удовлетворении их потребностей.