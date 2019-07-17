Стоимость автомобилей с начала 2019 года выросла в среднем на 10%

Цены на машины с начала года в среднем выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка

Как выяснил “Ъ”, противоречия тенденций на самом деле нет — производители и дилеры параллельно дают скидки и проводят акции, которые в ряде случаев полностью компенсируют удорожание, а также смещают предложение в сторону бюджетных моделей. Более того, некоторые автоконцерны, по данным “Ъ”, уже рассматривают сокращение производства в России.

Стоимость автомобилей с начала 2019 года выросла на 2–6%, подсчитали в дилере «Авилон». Основными причинами в компании и на рынке называют увеличение ставки НДС до 20%, инфляцию и обновление модельного ряда. Цены на Volkswagen увеличились в среднем на 2–3%, Volvo — на 3%, Audi — на 2,5%, Cadillac Chevrolet — на 2%. Стоимость моделей Cadillac Escalade Luxury увеличилась на 5,5%, Chevrolet Tahoe — на 2,7%, MINI — сразу на 13%. Mercedes-Benz подорожал в среднем на 3–6% в базовой комплектации, стоимость допоборудования — на 14–23% (доля опций в общей стоимости — 15%). Не повышали цены в этом году Maserati, Jeep и Fiat, уточнили в «Авилоне».

Глава «Фаворит Моторс» Владимир Попов говорит, что производители и импортеры в основном отыграли повышение НДС и другие факторы в феврале. В Объединенной автомобильной корпорации РРТ средний рост цен оценивают в 3–8%, в Автоспеццентре — в 12%. Глава «Auto-dealer-СПб» Михаил Чаплыгин отмечает, что некоторые импортеры в момент кризиса 2014–2015 годов сознательно резко не увеличивали стоимость машин, «размазав» повышение, которое продолжается до сих пор.

В АвтоВАЗе “Ъ” сообщили, что с 1 января цены на машины Lada выросли в среднем на 3%, с 1 июля еще на 0,6% увеличилась стоимость Granta (кроме Cross) и Vesta. Цены на УАЗ «Патриот», «Пикап» и «Профи» увеличились в среднем на 5%, сообщили в «Соллерсе», объяснив динамику помимо роста НДС внедрением системы ЭРА-ГЛОНАСС и «других конструктивных изменений».

Рост цен у лидера среди иномарок российского авторынка Kia на Picanto, Ceed, K900, Rio X-Line, Sorento не превысил в среднем 3%. Renault Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway в январе подорожали на 1,8%, в марте с запуском нового модельного года и изменением базового оборудования на 1,5% выросли цены на Duster, с 1 мая — еще на 0,5% на Logan, Logan Stepway, Sandero и Sandero Stepway, Duster. Nissan после увеличения цен из-за НДС менял их по двум моделям: новому Qashqai из-за появления новых опций и Murano, по остальным моделям коррекция составила 1–2%.

Индексация цен на Suzuki за последние полгода составила около 3%. Toyota пересмотрела цены в январе: рост стоимости моделей Corolla, RAV4 и C-HR составил 2%, остальных — 3%. Автомобили Skoda в январе и марте дорожали на 2%, с июня все модели — на 3 тыс. руб., с 1 июля Rapid — на 10 тыс. руб., сказали “Ъ” в воронежской дилерской группе «Ринг».

Люксовые бренды также подняли цены: Ferrari и Rolls-Royce — на 2%, при этом Rolls-Royce Cullinan подорожал на 3,5%. Рост цен на Aston Martinсоставил 200–500 тыс. руб. в зависимости от модели и комплектации, но на модель Vantage цена, наоборот, снизилась на 503 тыс. руб., подсчитали в «Авилоне».

Рост цен происходит на фоне снижения продаж по итогам января—июня на 2,4%. Однако на самом деле эффективного увеличения стоимости машин, по сути, не наблюдается — производители и продавцы проводят акции, дают скидки, меняют условия программ кредитования.

Владимир Попов говорит, что именно скидки примерно в 170 тыс. руб. обеспечили рост продаж Volvo. В Suzuki “Ъ” сообщили, что с учетом всех возможных выгод на автомобили продают в РФ, Белоруссии и Казахстане три модели автомобилей Vitara (обновление с февраля), SX4 и третье поколение Jimny (трейд-ин, кредитная программа) по цене конца 2018 года. Toyota в июле снизила цену на RAV4 на 50–100 тыс. руб.

В ряде случаев концерны отказываются от опций для сохранения доступности машин. В Mitsubishi внесли изменения в комплектации импортируемой модели Eclipse Cross, которая сильно зависит от валютных колебаний и логистических издержек, исключив панорамный люк из комплектации Ultimate. Nissan в мае пересмотрел ценовую политику модели Murano, сделав его «более доступным для широкой аудитории» — цена снизилась на 286–456 тыс. руб. Infiniti также сменили позиционирование моделей QX60 и QX80, снижение цены составило 250 тыс. руб. и 400 тыс. руб. соответственно.

По словам источника “Ъ” на рынке, ряд крупных производителей обсуждают снижение планов производства в РФ, что позволит не только снизить собственные издержки за счет реализации затоваренных складов, но и активировать потребительский спрос за счет естественно возникнувшего дефицита. Сергей Удалов из «Автостата» уверен, что о дефиците речь идти уже не может — скорее о запоздалой попытке соотнести производство со снизившимся спросом. У всех локальных производителей длинный производственный цикл, поясняет эксперт, давно запланированы и гарантированы закупки компонентов, все это будет сложно и болезненно сокращать.

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