ŠKODA на автосалоне в Женеве: электрические, умные, инновационные и эмоциональные автомобили

На автосалоне в Женеве ŠKODA представит актуальный модельный ряд автомобилей

В этом году на Международном автосалоне в Женеве ŠKODA вновь выступит как современный и технологичный бренд и представит публике инновационные сервисы по обеспечению мобильности. Концептуальные VISION iV и KLEMENT являются взглядом марки на будущее электромобилей. Помимо нового городского SUV ŠKODA KAMIQ и компактной ŠKODA SCALA, на стенде чешского бренда также будет представлен весь актуальный модельный ряд. Официальная пресс-конференция состоится 5 марта в 09:40 на стенде ŠKODA в павильоне 2.

2019 год ознаменован одним из самых важных событий во всей 124-летней истории ŠKODA: чешский бренд вступает в новую «электрическую эпоху». В ближайшие четыре года компания инвестирует около 2 млрд евро в разработку альтернативных силовых установок и инновационных сервисов по обеспечению мобильности. Это самая существенная инвестиционная программа в истории ŠKODA, и уже к концу 2022 года чешский бренд представит 10 новых электрических моделей.

Кроме того, компания постоянно расширяет ряд сервисов по обеспечению мобильности. Среди них – новая платформа каршеринга HoppyGo, а также услуга CareDriver. Возможности сетевого объединения машины, водителя и окружающей среды позволяют интегрировать автомобили ŠKODA в экосистему «Умный дом» и управлять ими через мобильное приложение ŠKODA Connect при помощи голосового помощника Alexa от Amazon.

На Женевском автосалоне мультимедийные инсталляции на стенде ŠKODA помогут посетителям получить всю необходимую информацию об инновационных сервисах, а также позволят им создать свой собственный аватар на стенде User Experience Table.

ŠKODA VISION iV: уверенный взгляд на будущее бренда в эпоху электромобильности

Концепт-кар ŠKODA VISION iV – это родоначальник целого семейства моделей ŠKODA, работающих исключительно на электричестве. Первый электромобиль ŠKODA, созданный на базе модульной платформы MEB концерна Volkswagen Group, обладает обтекаемым кузовом и просторным салоном, характерным для автомобилей чешского бренда. 22-дюймовые колесные диски добавляют эффектный акцент в дизайне и подчеркивают динамический потенциал концепт-кара.

Среди других ярких деталей – кристаллические элементы с подсветкой в вертикальных ламелях решетки радиатора и установленные вместо привычных зеркал камеры заднего вида в эффектных корпусах, напоминающих акульи плавники. Два электромотора – один на передней оси и один на задней – обеспечивают ŠKODA VISION iV привод на все четыре колеса и полное отсутствие выбросов.

Плоская литий-ионная аккумуляторная батарея, размещенная под полом, гарантирует концепт-кару запас хода до 500 километров по измерительному циклу WLTP. Инновационные технологии позволяют достичь еще более высокого уровня безопасности и комфорта, а также обеспечить автомобиль информационно-развлекательной системой и цифровыми решениями нового поколения. Смартфон можно подключить напрямую к мультимедийной системе и использовать его как цифровой ключ для блокировки и разблокировки дверей концепт-кара.

ŠKODA KAMIQ – первый городской SUV чешского бренда

Мировая премьера ŠKODA KAMIQ – еще один этап в успешной кампании ŠKODA по расширению модельного ряда в сегменте SUV. Вслед за KODIAQ и KAROQ, KAMIQ станет третьей моделью в этом классе в европейском портфолио марки. Название новинки говорит о принадлежности автомобиля к семейству SUV: согласно традиции чешского бренда, его имя начинается на K и заканчивается на Q – как и в случае с KODIAQ и KAROQ.

Само слово KAMIQ происходит из языка инуитов – народа, проживающего в северной части Канады и Гренландии, – и означает нечто, обладающее собственным характером и идеально подходящее в любой ситуации. Новый ŠKODA KAMIQ сочетает преимущества автомобилей сегмента SUV, например, большой дорожный просвет и высокую посадку, а также стильную внешность внедорожника с управляемостью компактного легкового автомобиля.

Эмоциональный дизайн, современные системы помощи водителю, инновационные мультимедийные системы, просторный салон и множество решений в духе Simply Clever делают KAMIQ привлекательным для молодых семей и клиентов, выбирающих активный образ жизни.

ŠKODA SCALA – новый компактный автомобиль марки с эмоциональным дизайном

Благодаря невероятной функциональности, прогрессивным технологиям сетевого подключения и эмоциональному дизайну ŠKODA SCALA заново открывает сегмент компактных автомобилей марки. Имя автомобиля подчеркивает его уникальный характер и современные технологии. С латинского SCALA переводится как «ступени» или «лестница» – это название идеально подходит автомобилю, который совершил настоящий прорыв в своем классе.

Это касается и нового языка дизайна модели, который впервые был продемонстрирован на концепт-каре VISION RS в 2018 году на автосалоне в Париже. Кроме того, в числе особенностей новой модели – высокий уровень активной и пассивной безопасности, полностью светодиодная оптика, просторный салон и багажник, пять эффективных двигателей мощностью от 90 л.с. (66 кВт) до 150 л.с. (110 кВт), а также множество практичных решений в духе Simply Clever. ŠKODA SCALA появится на европейском рынке в начале второго квартала 2019 года.

Обновление и новый дизайн чемпиона мира по ралли – ŠKODA FABIA R5

Стенд чешского бренда на автосалоне в Женеве будет особенно интересен поклонникам автоспорта: здесь на двух симуляторах посетители смогут испытать эмоции, как на настоящих гонках, и окунуться в богатую спортивную историю чешского бренда. Кроме того, ŠKODA привезет все кубки в классе WRC 2, выигранные с 2016 по 2018 год, и обновленную гоночную ŠKODA FABIA R5 – самый успешный раллийный автомобиль за всю историю компании.

Модель получила элементы дизайна дорожной версии ŠKODA FABIA 2019 года и ряд технических улучшений. После завершения процедуры омологации в середине 2019 года обновленный автомобиль поступит в парк заводской команды ŠKODA Motorsport и станет доступен для клиентов по всему миру.

KLEMENT – модный двухколесный электрический концепт для города

Эффектный, простой и интуитивно понятный в управлении: новый электрический концепт KLEMENT создан для прогрессивных людей, которые заботятся об окружающей среде. Футуристичное двухколесное транспортное средство представляет собой экологически чистую альтернативу автомобилю для поездок на короткие расстояния.

Встроенный в ступицу заднего колеса электромотор с системой рекуперации энергии торможения позволяет разгоняться до 45 км/ч, а две батареи обеспечивают запас хода до 60 километров. KLEMENT также подключается к смартфону: с помощью специального приложения можно не только узнать уровень заряда батареи, но и установить географические ограничения по использованию.

ŠKODA KAROQ и ŠKODA KODIAQ с новым оснащением

В Женеве чешский бренд представит публике модели ŠKODA KAROQ и ŠKODA KODIAQ с новым стандартным и опциональным оснащением, которые станут доступны в течение года. Главное визуальное отличие – крупное название бренда ŠKODA на крышке багажника. Новая система мониторинга слепых зон Side Assist, расстояние действия которой теперь достигает 70 метров, будет предлагаться в качестве опции.

Еще одна инновация – адаптивное шасси DCC, которое в будущем станет доступно для переднеприводных модификаций моделей SUV. Кроме того, ŠKODA KAROQ получил новый двигатель 2.0 TDI мощностью 190 л.с. (140 кВт) в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Наконец, версия KODIAQ SCOUT в будущем будет доступна с системой вентиляции сидений, а модификации KODIAQ RS и SPORTLINE – с 20-дюймовыми колесными дисками Ignite.

Пресс-конференция ŠKODA на Международном автосалоне в Женеве состоится 5 марта в 11:40 по московскому времени.