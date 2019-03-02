ŠKODA на автосалоне в Женеве: электрические, умные, инновационные и эмоциональные автомобили

ŠKODA на автосалоне в Женеве: электрические, умные, инновационные и эмоциональные автомобили
Март 02 15:09 2019

На автосалоне в Женеве ŠKODA представит актуальный модельный ряд автомобилей

В этом году на Международном автосалоне в Женеве ŠKODA вновь выступит как современный и технологичный бренд и представит публике инновационные сервисы по обеспечению мобильности. Концептуальные VISION iV и KLEMENT являются взглядом марки на будущее электромобилей. Помимо нового городского SUV ŠKODA KAMIQ и компактной ŠKODA SCALA, на стенде чешского бренда также будет представлен весь актуальный модельный ряд. Официальная пресс-конференция состоится 5 марта в 09:40 на стенде ŠKODA в павильоне 2.

SKODA на автосалоне в Женеве - электрические, умные, инновационные и эмоциональные автомобили (2)

2019 год ознаменован одним из самых важных событий во всей 124-летней истории ŠKODA: чешский бренд вступает в новую «электрическую эпоху». В ближайшие четыре года компания инвестирует около 2 млрд евро в разработку альтернативных силовых установок и инновационных сервисов по обеспечению мобильности. Это самая существенная инвестиционная программа в истории ŠKODA, и уже к концу 2022 года чешский бренд представит 10 новых электрических моделей.

Кроме того, компания постоянно расширяет ряд сервисов по обеспечению мобильности. Среди них – новая платформа каршеринга HoppyGo, а также услуга CareDriver. Возможности сетевого объединения машины, водителя и окружающей среды позволяют интегрировать автомобили ŠKODA в экосистему «Умный дом» и управлять ими через мобильное приложение ŠKODA Connect при помощи голосового помощника Alexa от Amazon.

SKODA на автосалоне в Женеве - электрические, умные, инновационные и эмоциональные автомобили (1)

На Женевском автосалоне мультимедийные инсталляции на стенде ŠKODA помогут посетителям получить всю необходимую информацию об инновационных сервисах, а также позволят им создать свой собственный аватар на стенде User Experience Table.

ŠKODA VISION iV: уверенный взгляд на будущее бренда в эпоху электромобильности

Концепт-кар ŠKODA VISION iV – это родоначальник целого семейства моделей ŠKODA, работающих исключительно на электричестве. Первый электромобиль ŠKODA, созданный на базе модульной платформы MEB концерна Volkswagen Group, обладает обтекаемым кузовом и просторным салоном, характерным для автомобилей чешского бренда. 22-дюймовые колесные диски добавляют эффектный акцент в дизайне и подчеркивают динамический потенциал концепт-кара.

Среди других ярких деталей – кристаллические элементы с подсветкой в вертикальных ламелях решетки радиатора и установленные вместо привычных зеркал камеры заднего вида в эффектных корпусах, напоминающих акульи плавники. Два электромотора – один на передней оси и один на задней – обеспечивают ŠKODA VISION iV привод на все четыре колеса и полное отсутствие выбросов.

SKODA VISION iV

Плоская литий-ионная аккумуляторная батарея, размещенная под полом, гарантирует концепт-кару запас хода до 500 километров по измерительному циклу WLTP. Инновационные технологии позволяют достичь еще более высокого уровня безопасности и комфорта, а также обеспечить автомобиль информационно-развлекательной системой и цифровыми решениями нового поколения. Смартфон можно подключить напрямую к мультимедийной системе и использовать его как цифровой ключ для блокировки и разблокировки дверей концепт-кара.

ŠKODA KAMIQ – первый городской SUV чешского бренда

Мировая премьера ŠKODA KAMIQ – еще один этап в успешной кампании ŠKODA по расширению модельного ряда в сегменте SUV. Вслед за KODIAQ и KAROQ, KAMIQ станет третьей моделью в этом классе в европейском портфолио марки. Название новинки говорит о принадлежности автомобиля к семейству SUV: согласно традиции чешского бренда, его имя начинается на K и заканчивается на Q – как и в случае с KODIAQ и KAROQ.

SKODA KAMIQ - первое изображение интерьера

Само слово KAMIQ происходит из языка инуитов – народа, проживающего в северной части Канады и Гренландии, – и означает нечто, обладающее собственным характером и идеально подходящее в любой ситуации. Новый ŠKODA KAMIQ сочетает преимущества автомобилей сегмента SUV, например, большой дорожный просвет и высокую посадку, а также стильную внешность внедорожника с управляемостью компактного легкового автомобиля.

Эмоциональный дизайн, современные системы помощи водителю, инновационные мультимедийные системы, просторный салон и множество решений в духе Simply Clever делают KAMIQ привлекательным для молодых семей и клиентов, выбирающих активный образ жизни.

ŠKODA SCALA – новый компактный автомобиль марки с эмоциональным дизайном

Благодаря невероятной функциональности, прогрессивным технологиям сетевого подключения и эмоциональному дизайну ŠKODA SCALA заново открывает сегмент компактных автомобилей марки. Имя автомобиля подчеркивает его уникальный характер и современные технологии. С латинского SCALA переводится как «ступени» или «лестница» – это название идеально подходит автомобилю, который совершил настоящий прорыв в своем классе.

SKODA SCALA

Это касается и нового языка дизайна модели, который впервые был продемонстрирован на концепт-каре VISION RS в 2018 году на автосалоне в Париже. Кроме того, в числе особенностей новой модели – высокий уровень активной и пассивной безопасности, полностью светодиодная оптика, просторный салон и багажник, пять эффективных двигателей мощностью от 90 л.с. (66 кВт) до 150 л.с. (110 кВт), а также множество практичных решений в духе Simply Clever. ŠKODA SCALA появится на европейском рынке в начале второго квартала 2019 года.

Обновление и новый дизайн чемпиона мира по ралли – ŠKODA FABIA R5

Стенд чешского бренда на автосалоне в Женеве будет особенно интересен поклонникам автоспорта: здесь на двух симуляторах посетители смогут испытать эмоции, как на настоящих гонках, и окунуться в богатую спортивную историю чешского бренда. Кроме того, ŠKODA привезет все кубки в классе WRC 2, выигранные с 2016 по 2018 год, и обновленную гоночную ŠKODA FABIA R5 – самый успешный раллийный автомобиль за всю историю компании.

Раллийная SKODA FABIA R5 - клиентам по всему миру передано 200 экземпляров модели, гоночные команды SKODA продолжают успешное выступление в ралли (1)

Модель получила элементы дизайна дорожной версии ŠKODA FABIA 2019 года и ряд технических улучшений. После завершения процедуры омологации в середине 2019 года обновленный автомобиль поступит в парк заводской команды ŠKODA Motorsport и станет доступен для клиентов по всему миру.

KLEMENT – модный двухколесный электрический концепт для города

Эффектный, простой и интуитивно понятный в управлении: новый электрический концепт KLEMENT создан для прогрессивных людей, которые заботятся об окружающей среде. Футуристичное двухколесное транспортное средство представляет собой экологически чистую альтернативу автомобилю для поездок на короткие расстояния.

Встроенный в ступицу заднего колеса электромотор с системой рекуперации энергии торможения позволяет разгоняться до 45 км/ч, а две батареи обеспечивают запас хода до 60 километров. KLEMENT также подключается к смартфону: с помощью специального приложения можно не только узнать уровень заряда батареи, но и установить географические ограничения по использованию.

ŠKODA KAROQ и ŠKODA KODIAQ с новым оснащением

В Женеве чешский бренд представит публике модели ŠKODA KAROQ и ŠKODA KODIAQ с новым стандартным и опциональным оснащением, которые станут доступны в течение года. Главное визуальное отличие – крупное название бренда ŠKODA на крышке багажника. Новая система мониторинга слепых зон Side Assist, расстояние действия которой теперь достигает 70 метров, будет предлагаться в качестве опции.

Еще одна инновация – адаптивное шасси DCC, которое в будущем станет доступно для переднеприводных модификаций моделей SUV. Кроме того, ŠKODA KAROQ получил новый двигатель 2.0 TDI мощностью 190 л.с. (140 кВт) в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Наконец, версия KODIAQ SCOUT в будущем будет доступна с системой вентиляции сидений, а модификации KODIAQ RS и SPORTLINE – с 20-дюймовыми колесными дисками Ignite.
Пресс-конференция ŠKODA на Международном автосалоне в Женеве состоится 5 марта в 11:40 по московскому времени.

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AMSRUS
AMSRUS

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