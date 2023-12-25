VGV из Китая планирует дебют на автомобильном рынке России в следующем году

Компания VGV объявила о своих планах начать продажи легковых автомобилей на российском рынке в 2024 году. В рамках этого мероприятия будут представлены два среднеразмерных кроссовера, способных вместить до 7 человек и имеющих длину до 5 метров. Автомобили будут оснащены комфортабельным салоном, передовыми мультимедийными системами и могут быть доступны как с механической коробкой передач, так и с автоматической трансмиссией.

Глава “Мотор-Плейс” Михаил Плотников подчеркнул, что компания намерена создать интригу вокруг новых моделей, сохраняя в тайне детали, внешний вид, ценовую политику и условия поставки. Он отметил, что цена будет одним из ключевых сюрпризов, поскольку ранее в России не было подобных предложений в базовом ценовом сегменте для семиместных кроссоверов.

“Мотор-Плейс” выступает стратегическим партнером VGV на российском рынке и совместно с ним провел предварительную адаптацию автомобилей к местным условиям. Это включало более 100 изменений, таких как модификации комплектаций, подвески, настройка двигателя и коробки передач, а также улучшения салона с полной русификацией.

Компания SINOTRUK, материнская организация VGV, специализируется на производстве грузовых автомобилей и является крупнейшим производителем данного сегмента в Китае. С 1930 года она развивается, производя широкий спектр коммерческой техники, и занимает лидирующие позиции в мировой автомобильной индустрии. SINOTRUK имеет 12 заводов в Китае и 25 сборочных площадок по всему миру, активно экспортируя свою продукцию, включая Россию.