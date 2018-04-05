Российский завод Hyundai увеличил объем производства на 10%
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Апрель 05 15:06 2018

По результатам работы в первом квартале 2018 года завод “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” произвел 59 600 автомобилей, что более чем на 10% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Предприятие стабильно работает пять дней в неделю в три производственные смены, используя все производственные мощности, и планирует выпустить в 2018 году более 235 тысяч автомобилей.

Выпускаемые предприятием автомобили входят в пятерку самых продаваемых автомобилей на российском автомобильном рынке. Так с момента старта продаж в конце 2016 года компактному кроссоверу Hyundai Creta практически сразу удалось завоевать лидерство в активно развивающемся сегменте. Подтверждая высокий уровень качества и безопасности выпускаемых моделей, Hyundai Solaris стал лидером по сохранению остаточной стоимости автомобиля в сегменте B класса Standart c индексом 89,91%, согласно исследованию «Residual Value — 2018» аналитического агентства «Автостат».

Российский рынок является приоритетным в поставках завода. Тем не менее, за три первых месяца 2018 года завод “Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус” экспортировал 2 400 автомобилей. Приоритетными экспортными направлениями для предприятия являются Беларусь, Казахстан и Украина.

На сегодняшний день инвестиции в российский завод компании Hyundai Мотор составили более 1 миллиарда долларов. За 7,5 лет успешной работы предприятие выпустило более 1,5 миллионов автомобилей. Компания не собирается останавливаться на достигнутом и прямо сейчас ведет переговоры с правительством Российской Федерации и правительством Санкт-Петербурга о строительстве завода по производству двигателей.

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Hyundaiзаводпроизводство
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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