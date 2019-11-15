Infiniti Q50 назван лучшим автомобилем с пробегом по сохранению остаточной стоимости

Согласно прогнозу экспертов ALG, подержанный INFINITI Q50 2017 модельного года превосходит по остаточной стоимости все автомобили класса. Почетную награду от ALG компания INFINITI получает уже второй год подряд – трехлетний кроссовер INFINITI QX70 праздновал успех в прошлом году.
«Нам очень приятно, что Q50 отмечен наградой от ALG, – отметил Джефф Поуп, вице-президент INFINITI Americas. – Это достижение подчеркивает стремление наших инженеров создавать надежные и качественные автомобили, которые становятся выгодной инвестицией для клиентов INFINITI».
При расчете остаточной стоимости автомобиля ежегодное исследование ALG учитывает множество параметров – от макроэкономических факторов и актуальных рыночных трендов до потребительских качеств конкретной модели. В нынешнем году агентство отметило лучшие по остаточной стоимости автомобили с пробегом в возрасте от двух до пяти лет.
Спортседан INFINTI Q50 2017 модельного года отличается стильным дизайном как снаружи, так и внутри, а также может похвастать мощными моторами, захватывающей управляемостью, отменным уровнем комфорта, продуманной безопасностью и отличным оснащением, включая мультимедийную систему INFINITI InTouch со встроенной навигацией.
C 2014 года www.amsrus.ru
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