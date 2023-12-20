Протестируй Chery и выиграй путешествие!

Chery объявляет акцию в честь своего 18-летия на российском рынке и предоставляет возможность выиграть сертификат на путешествие в размере 100 000 рублей.

Для участия в акции необходимо зарегистрироваться на сайте chery18years.ru, получить персональный QR-код и записаться к любому официальному дилеру марки на прохождение тест-драйва до 31 января 2024 года. В акции принимают участие бензиновые переднеприводные кроссоверы – TIGGO 4 PRO, TIGGO 7 PRO, TIGGO 8 PRO, полноприводные – TIGGO 7 PRO MAX и TIGGO 8 PRO MAX, а также бизнес-седан ARRIZO 8.

Победители будут определяться с помощью генератора случайных чисел (рандомайзер), и объявлены в официальном аккаунте бренда в социальной сети «ВКонтакте» по адресу https://vk.com/cheryrussia – 15 февраля 2024 года. Всего будет разыграно 2 сертификата на 100 000 рублей на путешествие от Coral Travel.

Chery – китайская автомобильная марка, которая присутствует на российском рынке непрерывно с момента появления. 5 декабря 2023 года Chery в России отметила 18 лет. За прошедшие годы компания стала одним из лидеров по продажам автомобилей и новатором в преобразовании общепринятых процессов в отрасли. Chery производит автомобили с учётом требований и пожеланий клиентов, и отличаются широким перечнем технологичного оборудования, начиная с базовой комплектации.