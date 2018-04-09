Конкурент Hyundai Grand Santa Fe уже в продаже 15

Chevrolet объявила о старте приема заказов на большой внедорожник Traverse в России.

Цены на новинку, которая доступна как с семи-, так и с восьмиместным салоном, начинаются от 2 990 000 руб. Таким образом автомобиль оказался на 450 000 руб. дешевле Chevrolet Tahoe.

В России Traverse будет конкурировать с Hyundai Grand Santa Fe (от 2 439 000 руб.), Ford Explorer (от 2 649 000 руб.), Mazda CX-9 (от 2 890 000 руб.) и Toyota Highlander (от 3 226 000 руб.).

Chevrolet Traverse оснащается 3,6-литровым бензиновым двигателем V6, развивающим 318 л.с. и 360 Нм крутящего момента. Мотор сочетается с новой 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Внедорожник способен ускоряться с места до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Все версии Traverse комплектуются системой полного привода с тремя режимами работы: Normal, 4×4 и Off-Road. Первый — для обычных поездок с использованием только переднего привода. Полноприводный режим (4х4) предназначен для езды по снегу и гололеду, а при включении функции Off-Road система начинает подавать больше тяги на заднюю ось, что помогает при езде по траве, гравию и бездорожью.

Внедорожник, как сообщает Autonews, доступен в трех комплектациях: LE, LT и Premier. Базовый автомобиль оснащается ксеноновыми фарами, системой дистанционного запуска мотора, камерой заднего вида и круиз-контролем.

Оборудование варианта LT (от 3 149 000 руб.) дополнено системой кругового обзора и салонным зеркалом с возможностью передачи потокового видео. Кроме того, список оснащения средней комплектации включает трехзонный климат-контроль, кожаный салон, приборную панель с 4,2-дюймовым дисплеем, а также аудиосистему Bose с 10 динамиками и сабвуфером.

Внедорожник в топовой комплектации Premier (от 3 449 000 руб.) комплектуется системой предотвращения фронтальных столкновений, функцией соблюдения рядности движения, дверью багажного отделения на электроприводе, подогревом рулевого колеса и 20-дюймовыми легкосплавными дисками.