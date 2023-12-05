SMM-конкурс от Chery

Дистрибьютор марки Chery запускает конкурс “18 лет дружбы с Chery”, приглашая владельцев автомобилей этой марки принять участие в создании новогоднего видео от Chery.

Если ваш автомобиль Chery стал частью чего-то удивительного в вашей жизни, поделитесь этой историей в ваших социальных сетях с 1 по 7 декабря. Лучшие три истории станут частью зажигательного видеоролика, который бренд представит в новогоднюю ночь.

Чтобы принять участие в конкурсе, опубликуйте в любой соцсети пост с вашей радостной историей, связанной с автомобилем Chery, сопроводив его собственным снимком автомобиля и обязательным хэштегом #Chery18летдружбы. Чтобы получить гарантированный подарок (промокод), отправьте ссылку на ваш пост в Telegram-канал http://t.me/chery_support.

Для участия в конкурсе необходимо, чтобы на фото были вы и ваш автомобиль Chery. Ваш профиль в соцсети, где вы публикуете фото или видео для участия, должен быть открыт на протяжении конкурса.

Жюри, сформированное из сотрудников российского офиса Chery, выберет победителей для съемок новогоднего видео. 8 декабря в официальных соцсетях Chery (Telegram, “ВКонтакте” и “Одноклассники”) будут объявлены 3 победителя, которые примут участие в съемках новогоднего видео, и 10 победителей, получивших оригинальные рюкзаки Chery. Первые 300 участников получат гарантированный приз: 1 месяц подписки на онлайн-кинотеатр “Кинопоиск” для просмотра любимых новогодних фильмов в праздничные дни.