Volkswagen представляет специальную версию Tiguan CONNECT

Одной из отличительных характеристик специальной версии Tiguan CONNECT является модуль и приложение Volkswagen Connect

Благодаря приложению владелец Tiguan CONNECT получает возможность контроля и управления рядом функций автомобиля с помощью мобильного телефона.

Volkswagen Tiguan CONNECT предлагается клиенту с 150-сильным двигателем в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным или передним приводом на выбор, а также 180- сильным мотором в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Для данной модификации Tiguan доступен цвет кузова Petroleum Blue металлик. Модель оборудуется 17-дюймовыми колесными дисками Dublin, а также светодиодными LED фарами и светодиодными фонарями с дизайном 3D.

Tiguan CONNECT отличается широким набором функционального оборудования. Модель оснащается системой полуавтоматической парковки Park Assist, интерфейсом для смартфонов AppConnect (CarPlay, Android Auto, Mirrorlink), аудиосистемой с 8-дюймовым экраном и камерой заднего вида, электроприводом багажного отделения, бесключевым доступом и пуском двигателя KESSY, подогревом передних и задних сидений, а также обогревом лобового стекла.

В качестве опции для Volkswagen Tiguan CONNECT стал доступен пакет Инновации, включающий в себя цифровую приборную панель Active Info Display, адаптивные LED фары, адаптивный круизконтроль 0-160 км/ч, систему удержания в полосе Lane Assist, а также ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist. Цена за пакет составляет 99.000 рублей.

Volkswagen Tiguan является одной из самых популярных моделей марки с момента выхода на рынок. Версия CONNECT производится специально для России на заводе «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.