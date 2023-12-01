Changan предлагает выгодные условия на покупку автомобилей в декабре

Changan, ежегодно выпускающий более 2 миллионов легковых автомобилей, активно укрепляет свои позиции на мировом рынке. Бренд следует традициям производства, расширяет продажи и интегрирует передовые технологии, задавая новые стандарты в автомобильной индустрии.

Компания предлагает специальные условия на приобретение автомобилей в декабре 2023 года и запускает уникальные финансовые программы. В контексте прогнозов об ухудшении кредитных условий Changan улучшает программу субсидирования кредитов с честными условиями. Например, при покупке кроссовера CS55 Plus в кредит с первоначальным взносом 60% на 3 года, полная стоимость кредита составит менее 1% в год без обязательной страховки.

Для покупателей, предпочитающих оплату без кредитов, Changan предоставляет прямые скидки до 100 000 рублей на выбранные модели, а также возможность получить дополнительную выгоду до 120 000 рублей при Trade-in.

Экономия при приобретении различных моделей автомобилей Changan варьируется от 100 000 до 220 000 рублей. Компания также гарантирует 5-летнюю или 150 000-километровую гарантию, демонстрируя надежность своих продуктов через тестирование на миллионах километров до серийного производства. Changan продолжает подтверждать высокое качество и надежность автомобилей, что отражается в лидирующих позициях бренда как по объему продаж, так и по рейтингу удовлетворенности клиентов J.D. Power.