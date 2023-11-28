Новый Superb – последняя модель «сделанная в Братиславе» от Škoda

Совершенно новый Škoda Superb начинает свой путь к клиентам из Братиславы

Первые три поколения Superb производились в Квасини в Чехии с 2001 года, но четвертое поколение скоро сойдет с конвейера в Братиславе. Автомобильный завод, основанный в начале 1970-х годов как Братиславский автомобильный завод (известный как BAZ), не только поставлял компоненты в Младу Болеслав, но и производил полностью автомобили Škoda, такие как популярные в свое время купе Garde и Rapid. А Škoda Citigo – более поздний пример.

Последнее поколение Škoda Superb будет производиться в Братиславе.

Трудный старт

Когда 1 июля 1971 года был создан Братиславский автомобильный завод в районе Девинска-Нова-Вес, считалось, что этот завод будет производить легковые автомобили среднего класса. Вместо планов на производство по лицензии было принято решение сосредоточиться на модели Škoda 720, которая тогда разрабатывалась в Млада Болеславе. Классическая концепция автомобиля с передним двигателем, приводящим задние колеса, должна была предлагаться как седан, так и более практичный универсал. Но проект не продвинулся за стадию прототипа и был поставлен на паузу.

Фотография Братиславского моторного завода 1980-х годов.

Щедрые инвестиции в современное оборудование на автомобильном заводе в Братиславе, включая прессовые и сварочные установки большой мощности, почти оказались напрасными. Долгое время завод ограничивался производством аксессуаров, деталей или сборок, поставляемых другим чехословацким автопроизводителям, таким как петли дверей и части осей для автомобилей Škoda. Ассортимент продукции дополняли промышленные роботы и манипуляторы.

Престижный Garde

Первый автомобиль, массово производимый в Словакии, был купе Škoda Garde, один из вершин чехословацкого автомобильного дизайна того времени. Производство Garde было перенесено сюда из Врхлаби в Чехии в апреле 1982 года. За три года было выпущено четыре тысячи единиц этой популярной модели.

Skoda Garde

Желая не оставаться в стороне, дизайнеры в Братиславе разработали собственное купе BAZ Škoda 743 Locusta на основе Garde. В Garde привлекали своими особенными формами и, прежде всего, двигателем югославской марки Zastava (по лицензии Fiat), приводившим передние колеса.

Еще один интересный проект, разработанный на заводе BAZ, был легкий коммерческий автомобиль Furgonet в 1982–1983 годах, который базировался на седане Škoda 105/120. Двигатель оставался сзади, в этом случае под полом просторного ящикоподобного кузова. Однако, как и Locusta и многие другие проекты, он так и не вышел за пределы стадии прототипа.

Furgonet, легкий внедорожник общего назначения, разработанный в Братиславе, так и не вышел за пределы стадии прототипа.

В последующий период в залах завода в Братиславе продолжалось производство осей и других компонентов, в основном для моделей Škoda 130/135/136, Rapid и Favorit, а также для легкого коммерческого автомобиля Škoda 1203, производство которого началось во Врхлаби в Чехии, прежде чем переехать в Трнаву в Словакии.

1991 год: под крылом VW

После 1989 года и окончания коммунистической государственной экономики начался поиск сильных стратегических партнеров для чехословацких компаний. В случае Братиславского автомобильного завода серьезные кандидаты включали General Motors, Renault и Volkswagen. Как и в случае Škoda в Млада Болеславе, предложение от VW, уже крупнейшего европейского автопроизводителя того времени, было оценено наивысшим образом. В марте 1991 года концерн приобрел большинство акций компании, затем стал единственным владельцем, и компания была переименована в VW Slovakia. В настоящее время около 11 000 сотрудников работают на VW Slovakia на заводах в Братиславе, Ступаве, Мартине и Кошице.

Линия Audi Q7 в Братиславе

Первая модель новой эры в Братиславе была третьего поколения Volkswagen Passat (B3), и производство универсала Variant Arriva началось 21 декабря 1991 года. Затем последовало производство трансмиссий, и были добавлены модели еще пяти брендов Volkswagen Group, например VW Golf и Polo. Еще одной вехой в развитии компании стал запуск производства больших внедорожников Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne в 2002 году, позже к ним присоединился Audi Q7.

Škoda вернулась в Братиславу в виде модели Octavia в 2008–2011 годах. За ней последовало производство Škoda Citigo (2011–2021 годы) и, с 2019 года, первого массового электромобиля бренда из Млада Болеслава – Škoda Citigoe iV.

2019 год ознаменовался началом производства Škoda Citigo iV в Братиславе.

Популярный внедорожник Karoq также некоторое время производился в Словакии. Теперь модельный ряд автомобилей словацкого производства дополнят новые Superb и Superb Combi.