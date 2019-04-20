Открылся бар Mercedes Sky Lounge на Роза Хутор

Mercedes Sky Lounge – уникальный совместный проект Mercedes-Benz и отеля Radisson Rosa Khutor.

Mercedes Sky Lounge выполнен в традиционной для бренда стилистике Modern Luxury: стены бара украшены изображениями новинок Mercedes-Benz, пол – проекциями логотипов. На здании установлена светящаяся надпись Mercedes-Benz, которая видна с главной площади курорта и канатной дороги. У входа Radisson Rosa Khutor посетителям будут представлены новинки модельного ряда бренда.

Гостям Mercedes Sky Lounge предлагается широкий выбор напитков и блюд европейской кухни: грамотно подобранная палитра вкусов и качественные ингредиенты приятно удивят даже самых взыскательных гурманов. Блюдами можно насладиться как в зоне бара, так и взять их в зону отдыха, которая оборудована шезлонгами и джакузи с горячей водой.

Расслабляющая музыка и возможность окунуться в бурлящий джакузи – это то, что нужно после полного впечатлений и драйва дня на склоне. Насладиться захватывающими дух видами гор и попробовать блюда от шеф-повара могут как гости отеля Radisson Rosa Khutor, так и все гости курорта. При предъявлении ключа от автомобиля Mercedes-Benz проход в бар и СПА-зону является бесплатным.