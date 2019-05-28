Castrol стал техническим партнером фестиваля Moscow Classic Grand Prix 2019

Производитель премиальных моторных масел Castrol осуществляет техническую поддержку международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019 и семейного фестиваля Moscow Classic. Праздник открытия состоялся в минувшие выходные, 25 и 26 мая, на профессиональной гоночной трассе Moscow Raceway.
Знаменитый гоночный фестиваль MCGPв очередной раз открыл свои двери для любителей автоспорта и старинной техники. В 1-м этапе соревнований встретились спортсмены из разных стран мира. Своими выступлениями гостей фестиваля порадовали не только новички, но и ветераны автоспорта, среди которых Олег Трегубов, Александр Нуждин и Александр Потехин. Для желающих познакомится с автомобилями поближе, была организованна выставочная экспозиция. В этом году широкое разнообразие ретро-автомобилей было дополнено выставкой мотоциклов «Мотовернисаж», которая представила легендарные модели мототехники прошлого века.
Также в рамках фестиваля был продемонстрирован BR01 –спорт прототип автомобиля класса LMP2, разработанный российскими инженерами. Любители экстремального вождения смогли не только увидеть невероятные заезды, но и сами оказались в качестве пассажира в «дрифт-такси». «Боевая классика» – уникальное соревнование классических автомобилей по мокрому дрифту. Те, кто отдаёт предпочтения киберспортивному формату, поучаствовали в заезде ForzaMotosport с призовым фондом в полмиллиона рублей.
«Для нас честь выступать в качестве технического партнера такого масштабного мероприятия, как MoscowClassicGrandPrix, –комментирует директор по маркетингу Castrol Артем Луговцев. – Мы рады быть частью фестиваля и помогать сохранить наследие автомобильного мира. Ведь бережное обращение – это залог долголетия вашего автомобиля. Castrol полностью разделяет данное мнение, и именно поэтому каждый автомобиль чемпионата под надежной защитой с моторным маслом Castrol».
Помимо основных развлечений на фестивале, организаторы подготовили специальные детские секции для того, чтобы с самых ранних лет рассказать детям о правилах безопасности на дорогах и познакомить с миром автоспорта. Для юных посетителей открылись разнообразные аттракционы, в которых они могли сесть за руль автомобиля и поучаствовать в гонках на педальных машинах. Также для всех гостей был организован фуд-корт, на котором предлагали уличную еду со всего мира. А музыкальное сопровождение, состоящее из хитов 50-60-70-х годов,поддерживало уникальную атмосферу ушедших годов.
C 2014 года www.amsrus.ru