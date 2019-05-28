Castrol стал техническим партнером фестиваля Moscow Classic Grand Prix 2019

Производитель моторных масел Castrol оказывает техническую поддержку чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019

Производитель премиальных моторных масел Castrol осуществляет техническую поддержку международного любительского чемпионата на исторических автомобилях Moscow Classic Grand Prix 2019 и семейного фестиваля Moscow Classic. Праздник открытия состоялся в минувшие выходные, 25 и 26 мая, на профессиональной гоночной трассе Moscow Raceway.

Знаменитый гоночный фестиваль MCGPв очередной раз открыл свои двери для любителей автоспорта и старинной техники. В 1-м этапе соревнований встретились спортсмены из разных стран мира. Своими выступлениями гостей фестиваля порадовали не только новички, но и ветераны автоспорта, среди которых Олег Трегубов, Александр Нуждин и Александр Потехин. Для желающих познакомится с автомобилями поближе, была организованна выставочная экспозиция. В этом году широкое разнообразие ретро-автомобилей было дополнено выставкой мотоциклов «Мотовернисаж», которая представила легендарные модели мототехники прошлого века.

Также в рамках фестиваля был продемонстрирован BR01 –спорт прототип автомобиля класса LMP2, разработанный российскими инженерами. Любители экстремального вождения смогли не только увидеть невероятные заезды, но и сами оказались в качестве пассажира в «дрифт-такси». «Боевая классика» – уникальное соревнование классических автомобилей по мокрому дрифту. Те, кто отдаёт предпочтения киберспортивному формату, поучаствовали в заезде ForzaMotosport с призовым фондом в полмиллиона рублей.

«Для нас честь выступать в качестве технического партнера такого масштабного мероприятия, как MoscowClassicGrandPrix, –комментирует директор по маркетингу Castrol Артем Луговцев. – Мы рады быть частью фестиваля и помогать сохранить наследие автомобильного мира. Ведь бережное обращение – это залог долголетия вашего автомобиля. Castrol полностью разделяет данное мнение, и именно поэтому каждый автомобиль чемпионата под надежной защитой с моторным маслом Castrol».

Помимо основных развлечений на фестивале, организаторы подготовили специальные детские секции для того, чтобы с самых ранних лет рассказать детям о правилах безопасности на дорогах и познакомить с миром автоспорта. Для юных посетителей открылись разнообразные аттракционы, в которых они могли сесть за руль автомобиля и поучаствовать в гонках на педальных машинах. Также для всех гостей был организован фуд-корт, на котором предлагали уличную еду со всего мира. А музыкальное сопровождение, состоящее из хитов 50-60-70-х годов,поддерживало уникальную атмосферу ушедших годов.