Утечка пропан-бутана парализовала работу пограничного пункта

Утечка газа из цистерны грузовика парализовала на час пограничный пункт пропуска

Вчера вечером при прохождении пункта пропуска «Новая Гута» водитель грузовика МАN с автоцистерной почувствовал запах газа. Как оказалось, произошла утечка содержимого цистерны — сжиженного пропана-бутана. Складывалась взрывоопасная ситуация, потому на место ЧП были вызваны спасатели МЧС.

Звонок в службу спасения из отделения пограничного контроля поступил в 19:09.

«Когда к месту вызова прибыли спасатели, было установлено, что на стоянке пункта пропуска находится грузовой автомобиль МАN с цистерной-полуприцепом, из патрубка которой выходит пропан-бутан. Водитель самостоятельно перекрыл выход газа из сливной трубы и вытравил задвижку с ее конца для выхода оставшегося газа. Работниками пограничной службы был остановлен пропуск транспортных средств и людей через пункт пропуска», — уточняют подробности в МЧС.

Для предотвращения возможного возгорания и взрыва спасатели подали пеногенератор и создали на месте инцидента пенную подушку, которая через некоторое время была смыта. Превышения предельно допустимой концентрации газа не зафиксировано.

В 20:29 работа пункта пропуска была восстановлена.