Электромобиль компании JAC прошел краш – тест

Самый популярный электромобиль компании JAC iEV7S успешно прошел краш-тест по новым требованиям C-NCAP, вступившим в силу в июле 2018 года

В настоящее время в Китае активно развивается производство автомобилей на альтернативных источниках питания, поэтому центр оценки безопасности C-NCAP ужесточил нормативы для этого вида транспортных средств. После вступления в силу новой редакции правил C-NCAP в июле 2018 года было протестировано в общей сложности шесть электрических моделей разных производителей, три из которых получили пять звезд, одна – четыре, а две модели оценили на два балла.

Во фронтальном краш-тесте JAC iEV7S испытали на столкновение с барьером на скорости 50 км/ч. Помимо этого, автомобиль был проверен на боковой удар, а также столкновение с 40-процентным смещением на скорости 64 км/ч. Испытание было признано успешным, подробные результаты будут обнародованы позднее. JAC iEV7S – компактный кроссовер с электрической силовой установкой, обеспечивающей дальность пробега без подзарядки до 402 км. Автомобиль оснащен только передними подушками безопасности. В 2020-2021 годах модель запланирована к выходу на российский рынок.

Это не первая модель JAC Motors, удостоившаяся высокой оценки в результате испытаний. В 2015 году кроссовер JAC S3 завоевал награду C-NCAP 2015 как самый безопасный автомобиль в Китае по голосованию владельцев, выбиравшим среди 50 моделей-кандидатов с пятизвездочным рейтингом. JAC S3 занял первое место с 21 547 голосами, что составило 25% от общего числа голосов, и получил наибольшее признание со стороны отрасли и потребителей.