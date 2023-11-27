Готовь машину к зиме с -20% на аксессуары Chery

Готовь машину к зиме с -20% на аксессуары Chery
27 ноября 18:11 2023

Будущие и текущие владельцы автомобилей Chery теперь могут готовить свои машины к зиме с приятной скидкой в 20% по промокоду «WELCOME» при первой покупке в интернет-магазине оригинальных аксессуаров и дополнительного оборудования для Chery.

Ассортимент включает аксессуары для подготовки авто к зимним поездкам (багажники на крышу, крепления для лыж и сноуборда), а также идеи для новогодних подарков (сувениры бренда, фирменный мерч и брендированные аксессуары, такие как увлажнители воздуха для салона, эксклюзивные версии ковриков и чехлы на лобовое стекло, и многое другое).

Этот же бонус распространяется на оригинальные запчасти для всех моделей Chery, будь то лампочки для дневных ходовых огней, моторное масло, свечи или различные фильтры для технического обслуживания.

Покупатели получают бесплатную доставку до пунктов выдачи СДЭК по всей России или могут выбрать доставку курьером. Для жителей Москвы доступна экспресс-доставка через Яндекс.

Оригинальные аксессуары, разработанные для автомобилей Chery, можно приобрести непосредственно у официального дистрибьютора с возможностью получить консультацию у менеджеров с 9 утра до 9 вечера по московскому времени ежедневно.

Chery
  Article "tagged" as:
Cheryподготовка к зиме
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Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года amsrus.ru

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