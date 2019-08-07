В Москве появился автосалон Mitsubishi Inchcape

Дилерский центр, оформленный в новом глобальном дизайне, стал первым результатом сотрудничества ООО «ММС Рус», официального дистрибьютера автомобилей Mitsubishi в России, с ООО «Инчкейп Холдинг».

Mitsubishi продолжает обновлять дизайн своих дилерских центров. Преобразования уже коснулись Москвы и Санкт-Петербурга, а в течение ближайших двух лет распространяться на всю Россию. В интерьере и экстерьере теперь доминируют чёрный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки. ДЦ Mitsubishi Inchcape стал восьмым дилерским центром, оформленным в новой стилистике в России.

«До конца текущего года обновления ждут еще 25 ДЦ» – Заявил Осаму Иваба, Президента «ММС Рус». – «Рассмотрев в ходе тендера все заявки, мы приняли решение о сотрудничестве в пользу представителей известной компании «Inchcape». ООО «Инчкейп Холдинг» является единственным международным дилером (материнская компания из Великобритании – ред.) в России и заслужил отличную репутацию, работая с премиальными марками».

Алексей Ермошкин, директор Дилерского Центра Inchcape Mitsubishi: «Компания Inchcape — это крупнейшая сеть продаж автомобилей, работающая в 32 странах мира, и единственный международный автомобильный дилер, работающий в России. Миссия нашей компания – быть дистрибьютором и розничным продавцом автомобилей с мировым именем и репутацией, основанной на доверии.

Inchcape в России — это более 2500 сотрудников, 14 ведущих автомобильных брендов, 25 дилерских центров. Мы рады началу партнерских отношений с компанией Mitsubishi Motors в России. Инвестировав в открытие Дилерского центра в новых стандартах бренда (~30 млн. рублей – ред.), мы надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество с маркой, а для наших клиентов сделаем процесс покупки и обслуживания автомобилей максимально выгодным и комфортным».

По мнению Ильи Никонорова, Директора по маркетингу и связям с общественностью «ММС Рус», сотрудничество с Inchcape это обоюдно выгодная история:

«Мы начали после 2016 года активно расти и развиваться. Наши продажи росли раз в 5 быстрее рынка. И такой рост не остался незамеченным другими игроками. Inchcape в свою очередь искали другие бренды для расширения своего портфеля. И так получилось, что наши интересы сошлись в одной точке – мы искали новых партнеров, кто-бы мог представлять наш бренд, а они искали новых партнеров, кто бы мог пополнить их портфель брендов. Мы поняли, что мы интересны друг-другу, локация находится в таком месте, что она не конфликтует с другими дилерскими центрами и поэтому было принято решение одобрить сделку.

На данный момент это, пока будет единственная точка Inchcape с брендом Mitsubishi в Москве. Но как будут развиваться дела дальше посмотрим. Главное, чтобы и им был это интересно и нам».

Автоцентр имеет общую площадь 2 834,93 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, L200, Pajero и новый Eclipse Cross.

В ремонтной зоне площадью 1 450 м2 работают 2 поста прямой приемки, 6 специализированных подъемников и 3 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 600 автомобилей в месяц.

Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены регулярные спецпредложения, открытая ремонтная зона и комфортные условия ожидания, подменный автомобиль на время обслуживания или заказ такси за счет компании.