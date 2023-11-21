Спрос на легкий коммерческий транспорт вырос на 34% в текущем году

В 2023 году спрос на легкий коммерческий транспорт вырос на 34%, как показал анализ экспертов платформы Авито Авто в России. Интерес к новым автомобилям сегмента LCV на платформе за январь-октябрь 2023 года увеличился на 34,1% по сравнению с прошлым годом, а спрос на подержанные LCV на той же платформе возрос на 34,5%.

Отечественные модели и автомобили российской сборки пользуются наибольшим спросом среди легких коммерческих автомобилей. В топ-10 самых популярных моделей на платформе Авито Авто как в сегменте новых LCV, так и в сегменте подержанных LCV преобладают автомобили российских производителей и сборочных предприятий, таких как ГАЗ, УАЗ, DongFeng и Sollers.

Эксперты отмечают, что привлекательность отечественных моделей в сегменте LCV обусловлена не только их более низкой ценой, но и удобством обслуживания. В силу того, что автомобили LCV часто используются в коммерческих целях для грузоперевозок и пассажирских перевозок, быстрый доступ к запчастям в разных регионах России имеет важное значение и может существенно снизить издержки на ремонт.

Лидерство отечественных производителей отражается и в предпочтениях покупателей: модели, такие как ГАЗель Next, УАЗ Профи и DongFeng Captain, занимают значительные доли спроса на новые LCV на платформе Авито Авто.

В отношении подержанных LCV, рейтинг востребованных моделей в основном сохранился с небольшими изменениями за 10 месяцев 2023 года по сравнению с предыдущим годом.

Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ленинградская области, а также Дагестан оказались в числе топ-5 регионов по уровню спроса на новые LCV на платформе Авито Авто за период с января по октябрь 2023 года.