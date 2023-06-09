Бизнес-седан Chery Arrizo 8 на старте Chery Arrizo 8

Дистрибьютор марки Chery в России объявил рекомендованные максимальные цены для официальных дилеров на седан Arrizo 8. Этот долгожданный седан D-класса будет доступен в нескольких комплектациях: Prestige, Ultimate и специальной лимитированной версии Ultimate SE. Начало продаж модели будет объявлено до конца июня.

Chery Arrizo 8

Седан Chery Arrizo 8 построен на современной модульной платформе M1X, которая обеспечивает просторное пространство как для водителя, так и для пассажиров. Габариты автомобиля составляют 4757×1832×1469 мм с колесной базой 2770 мм. Дорожный просвет составляет 144 мм. Передняя независимая подвеска типа McPherson обеспечивает точное рулевое управление, хорошее сцепление с дорогой и высокую надежность. Задняя многорычажная независимая подвеска, используемая на моделях бизнес-класса, повышает управляемость автомобиля в поворотах, обеспечивает отличную амортизацию и плавность хода.

Chery Arrizo 8

Силуэт кузова Chery Arrizo 8 сочетает в себе мускулистые линии, создавая впечатление динамики и стремительности. Особую выразительность седану придает “Х”-образная форма радиаторной решетки, соответствующая его характеру. Под капотом Arrizo 8 находится мощный и эффективный двигатель третьего поколения 1.6TGDI, который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач DCT.

Chery Arrizo 8

Специалисты концерна Chery и австрийской компании AVL разработали турбированный двигатель 1.6TGDI. Этот рядный четырехцилиндровый двигатель оснащен двумя распределительными валами, 16 клапанами, системой изменения фаз газораспределения (DVVT), прямым впрыском и турбиной. Максимальная мощность двигателя составляет 136.5 кВт (186 л.с.) при 5500 об/мин, а максимальный крутящий момент в 275 Нм достигается в широком диапазоне от 2000 до 4000 об/мин. Такие характеристики соответствуют 3.0-литровому 6-цилиндровому атмосферному двигателю. Седан Arrizo 8 разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8.9 секунды, а его максимальная скорость составляет 205 км/ч.

Chery Arrizo 8

Расход топлива в смешанном режиме составляет не более 6.2 литров на 100 км, в городском режиме – 8.5 литров, а в загородном – 5 литров. Выбросы загрязняющих веществ от седана Arrizo 8 соответствуют требованиям шестого экологического класса при использовании бензина АИ-92.

Рекомендованные максимальные цены перепродажи для элегантного седана Arrizo 8 в комплектации Prestige составят 3 399 900 рублей, в комплектации Ultimate – 3 499 900 рублей, а в специальной лимитированной версии Ultimate SE – 3 549 900 рублей. Описание комплектаций и список оборудования будут представлены дистрибьютором марки Chery ближе к дате начала продаж.