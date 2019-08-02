Suzuki обновляет предложения для корпоративных клиентов

Suzuki обновляет предложения для корпоративных клиентов
Август 02 19:06 2019

Теперь при покупке кроссоверов Vitara и SX4 выгода будет намного более существенна

С целью стимулирования корпоративных продаж, компания Suzuki увеличивает выгоду для корпоративных клиентов.

При покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может достигать 17% (в сравнении с предыдущей 5% выгодой).

Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе составит 999 000 руб.

Минимально возможная цена SX4 2019 года выпуска для клиента в августе снизится до 1 069 000 руб.

Условия распространяются исключительно на модели Vitara и SX4.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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