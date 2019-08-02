Suzuki обновляет предложения для корпоративных клиентов

Теперь при покупке кроссоверов Vitara и SX4 выгода будет намного более существенна

С целью стимулирования корпоративных продаж, компания Suzuki увеличивает выгоду для корпоративных клиентов.

При покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может достигать 17% (в сравнении с предыдущей 5% выгодой).

Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе составит 999 000 руб.

Минимально возможная цена SX4 2019 года выпуска для клиента в августе снизится до 1 069 000 руб.

Условия распространяются исключительно на модели Vitara и SX4.