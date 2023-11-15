Мотоновинка от Suzuki на EICMA 2023

На выставке EICMA 2023 компания Suzuki представила новый супербайк GSX-8R, являющийся инновационным воплощением современных технологий и флагманом спортивной линейки. Публика впервые увидела эту модель в Милане, Италия, с 7 по 12 ноября 2023 года, а начиная с января 2024, мотоцикл будет доступен для покупки в Европе, Северной Америке и по всему миру.

Основная концепция GSX-8R

GSX-8R устанавливает новые стандарты в мире спортивных мотоциклов Suzuki. Его динамичная спортивная привлекательность раскрывается в каждой детали. Сбалансированная комбинация мощности, управляемости, комфорта и точной реакции обеспечивает водителю высший уровень контроля. Этот мотоцикл объединяет в себе дизайн и технологические элементы, чтобы доставить ещё больше удовольствия за рулём, будь то ежедневные поездки по городу, захватывающие круизы по извилистым горным дорогам или испытания на гоночной трассе. GSX-8R заявляет о новой захватывающей эре езды на спортивных мотоциклах для гонщиков всех уровней подготовки и возрастов.

Важной чертой GSX-8R является его уникальная система Suzuki Cross Balancer – патентованная технология кросс-балансировки, которая обеспечивает плавную работу двигателя, подавление вибраций и улучшение общей конструкции мотора.







Suzuki GSX-8R

Ключевые особенности и запатентованная технология

Модель оснащена множеством современных интеллектуальных систем, предоставляющих водителю уникальные функции. Одной из ключевых особенностей является компактный и мощный рядный двухцилиндровый двигатель объемом 776 кубических сантиметров, обеспечивающий отличный баланс мощности и плавности хода на всем диапазоне оборотов. Уникальная конфигурация коленчатого вала с углом поворота 270° обеспечивает высокий крутящий момент и приятный звук двигателя, характерный для легендарной линейки моделей с двигателем V-образной конфигурации.

Важной инновацией является наличие у GSX-8R интеллектуальной электронной системы управления SIRS (Suzuki Intelligent Ride System). Она включает в себя несколько передовых электронных систем помощи водителю, таких как селектор режимов работы двигателя SDMS (Suzuki Drive Mode Selector), система контроля тяги STCS (Suzuki Traction Control System), электронная система управления дроссельной заслонкой (Ride-by-wire), двунаправленный “квикшифтер” (Bi-directional Quick Shift System), система запуска двигателя (Suzuki Easy Start System) и система помощи при низких оборотах двигателя (Low RPM Assist).

Suzuki GSX-8R

Характеристики шасси и дизайн, детализация спортивных особенностей

Специальное шасси разработано с акцентом на компактность, легкость и маневренность, идеально подходящее для размещения высокопроизводительного рядного двигателя. Оно ориентировано на отличное управление и контроль. Прочная стальная рама обеспечивает превосходную устойчивость на прямых участках и маневренность, сохраняя достаточную гибкость для комфортного передвижения по неровным поверхностям и гравию.

Каждая деталь улучшенного дизайна, начиная от четкого контура передней панели и обтекателя до изысканной формы хвостовой части, подчеркивает агрессивный спортивный стиль GSX-8R. Идеально сбалансированные пропорции супербайка открывают потенциал его производительности.

Suzuki GSX-8R

На мотоцикле установлен жесткий руль из кованого алюминия, расположенный ниже и выдвинутый вперед, что помогает водителю принять спортивную позу, улучшая комфорт при высокоскоростной езде. Это создает ощущение абсолютной свободы и скорости, подобно ощущениям гонщика на трассе.

Ветровое стекло претерпело обширные аэродинамические испытания, предоставляя защиту от непогоды, уменьшение утомления во время длительных поездок, снижение шума и сопротивления ветра, улучшая аэродинамику и топливную эффективность.

Двойные 4-поршневые передние тормозные суппорты с радиальным креплением в сочетании с двойными дисками диаметром 310 мм обеспечивают надежное и управляемое торможение. Задний тормоз с диском диаметром 240 мм и однопоршневым суппортом поддерживает стабильность и контроль.

Легкие литые алюминиевые диски с уникальным дизайном способствуют маневренности и дополняют стремительный внешний вид мотоцикла Suzuki.

Модель GSX-8R оснащена радиальными шинами Dunlop RoadSport 2, разработанными с использованием смеси диоксида кремния для улучшения сцепления на мокрых дорогах и долговечности.

Передняя подвеска представлена вилкой перевернутого типа Hitachi Astemo (SHOWA) SFF-BP, обеспечивающей плавность и управляемость, с оптимизированной жесткостью пружины для уверенного прохождения поворотов и стабильности на прямых участках. Эти демпфирующие характеристики подходят как для спортивной, так и для туристической езды.

Задняя подвеска представлена моноамортизатором рычажного типа с регулируемым предварительным натягом пружины, повышая маневренность и стабильность. Алюминиевый маятник, специально разработанный для оптимальной работы в различных условиях, обеспечивает надежную устойчивость при управлении и улучшает общую управляемость.

Топливный бак вмещает 14 литров, обеспечивая оптимальный баланс между запасом хода и компактным внешним видом, подчеркивая привлекательность спортивного стиля GSX-8R.

Кожаное сиденье специально разработано для комфортной спортивной езды с задней поддержкой. Обтекатель отдаёт должное более чем 35-летнему наследию культовой серии GSX-R, сочетая в себе классические элементы и современный дизайн, символизируя будущее спортивных мотоциклов Suzuki.

Suzuki GSX-8R

Зеркала, установленные на обтекателе, разработаны для улучшения аэродинамики и защиты от ветра, при этом их острый дизайн добавляет стиля и акцентов спортивности.

Пара вертикально расположенных шестиугольных светодиодных фар, дополненных светодиодными габаритными огнями, придают мотоциклу утонченный облик с футуристическими акцентами, отражая передовые технологии Suzuki.

Специальная 5-дюймовая цветная многофункциональная приборная панель с TFT ЖК-дисплеем обеспечивает четкое и информативное отображение данных, предоставляя водителю важную информацию в режиме реального времени.

Двигатель Suzuki GSX-8R

Цветовая палитра и технические характеристики модели

Мотоцикл GSX-8R представлен в четырёх эффектных расцветках: Metallic Triton Blue (YSF), Pearl Ignite Yellow (QZY), Metallic Mat Sword Silver (QKA) и Metallic Mat Black No.2 (YKV).