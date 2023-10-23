Квадратные номера разрешили

Автолюбителям предоставлено разрешение на установку квадратных номеров спереди своих машин. Эти изменения были внесены в ГОСТ Росстандарта, и ГИБДД отправила соответствующие разъяснения в регионы.

Ранее, только задние «нестандартные» номера были разрешены, и власти выступали против смягчения правил. Однако после опубликованной статьи в Коммерсантъ, власти решили изменить нормативную документацию, посчитав проблему актуальной.

Возможность устанавливать «квадратные» номера спереди автомобиля (на бампере) была внесена в поправку к ГОСТ 50577-2018 «Знаки государственной регистрации транспортных средств» обнаруженную в базе данных Росстандарта. Эта поправка начала действовать с 18 октября, но официальных заявлений или пресс-релизов от Росстандарта на эту тему не появилось.

Такие «квадратные» автономера (тип 1А) были введены в ГОСТ в августе 2020 года, позволяя владельцам японских, американских и некоторых советских ретроавтомобилей использовать их в заводских креплениях. Однако строгое правило разрешало их устанавливать только сзади, и было даже установлено штраф в 500 рублей за нарушение.

Российская автомобильная федерация (РАФ) обратилась к Росстандарту в сентябре с просьбой разрешить устанавливать такие номера спереди автомобиля. Организация обосновывала это неудобствами, которые испытывали владельцы автомобилей из-за запрета. В ответ на запрос «Ъ», Росстандарт сначала отклонил предложение РАФ как «нецелесообразное».

Однако после публикации позиция властей вдруг изменилась. Заместитель председателя комитета по классическим автомобилям РАФ, Петр Шляхин, который обратился в Росстандарт, получил официальный ответ от Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 6 октября. В ответе указывалось, что ведомство не против внесения поправок в ГОСТ, учитывая актуальность вопроса. Официальные разъяснения от Росстандарта получены пока не были.