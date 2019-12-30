На улицах Москвы образовались 9-балльные пробки

На улицах Москвы образовались 9-балльные пробки
30 декабря 18:11 2019

В понедельник загруженность дорог в Москве оказалась очень высокой, пробки достигли девяти баллов из 10 возможных, согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки»

Сильнее всего загружен центр города. Пробки наблюдаются на Москворецкой, Софийской, Кремлевской, Пречистенской, Раушской и Болотной набережных. В заторах стоят Тверская, Большой Каменный мост, Новый Арбат, Большая Якиманка, Петровка и Воздвиженка.

Заторы наблюдаются на Бульварном и Садовом кольцах. Серьезные пробки образовались на Третьем транспортном кольце, Северо-Западной хорде, Варшавском, Дмитровском, Кутузовском и Ленинградском шоссе, проспектах Андропова и Вернадского, а также на других улицах и магистралях. Пробки есть почти на всей Московской кольцевой автодороге.

Загруженность на дорогах Москвы может в ближайший час снизится до восьми баллов, а затем и до семи. После 20:00 прогнозируются заторы в четыре балла.

По материалам РИАМО.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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